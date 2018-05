Papa | ' Grande dolore per Gaza | lo Spirito porti pace in Terra Santa'

Papa : 'Grande dolore per Gaza - lo Spirito porti pace in Terra Santta' : Papa Francesco ha citato, nell'omelia della messa di Pentecoste in piazza San Pietro, l'episodio degli Atti degli Apostoli in cui il diacono Filippo viene sospinto dallo Spirito "su una strada deserta,...

Papa Francesco consacra la grandezza di don Zeno Saltini - l'inventore dei 'kibbutz' cattolici : Proprio come facevano le prime comunità cristiane che all'inizio, Vangelo alla mano, si avviavano ad evangelizzare il mondo con la predicazione e l'esempio. 'Andate avanti così'. Papa Francesco ...

Papa FRANCESCO A SANTA MARTA/ “Mai dialogare con il diavolo - è più intelligente di noi e un grande bugiardo” : Mai avvicinarsi o tentare di dialogare con il diavolo, ha ammonito PAPA FRANCESCO durante l'omelia mattutina a Casa SANTA MARTA, "perché è più intelligente di noi"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:34:00 GMT)

Patrizia Bonetti in lacrime al Grande Fratello - il messaggio del papà : Leggi l'Articolo - Patrizia Bonetti è ancora in nomination ed il televoto del Grande Fratello potrebbe terminare la sua esperienza nel reality. La diretta ci regala emoz...

Alfie è morto - l’annuncio su Facebook dei genitori/ Il Papa : “Per una persona malata serve un grande sforzo" : Alfie Evans è morto, l’annuncio dei genitori del piccolo su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:10:00 GMT)

“Lascia un grande vuoto”. Lutto nell’economia italiana. Addio al papà di uno dei marchi più famosi del nostro Paese : da ‘piccolo’ commerciante a nome di primo piano : La notizia della sua morte è rimbalzata in tutta l’Italia e ha lasciato tutti sgomenti. Dopo gli studi da ragioniere e un breve periodo alla Bocconi di Milano assieme al fratello Enea si era dedicato all’attività di famiglia facendola diventare, in pochi anni, uno dei marchi tra i più noti nel panorama nazionale. È morto nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, Mario Galbusera. Lo storico fondatore dell’omonima azienda di ...

Micheal Terlizzi al Grande Fratello 15? Papà Franco : "Lo hanno chiamato" : A differenza di una dichiarazione rilasciata qualche settimana fa a Spy, nella quale Franco Terlizzi confermava la partecipazione di suo figlio Micheal alla quindicesima edizione del Grande Fratello, stavolta l'ex naufrago rimane circospetto alle domande sui rumors che ultimamente stanno correndo, anche se il suo volto non tradisce un certo imbarazzo nel cercare di non far trapelare la verità: Dovrebbe entrare, io lo spero. Lo sa lui se ...

Al «Grande Fratello» lavoratori e figli di papà. Parla Barbara D’Urso : Un Grande Fratello sui generis, né nip né vip. Barbara D’Urso, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ci ha provato a raccontare il reality Mediaset come un’evoluzione del programma che è stato. Anche se la mescolanza di concorrenti noti e ignoti, annunciata dalle colonne del settimanale, poco ci azzecca con il Gf che è stato. https://www.instagram.com/p/BhEGrrqD5AB/?hl=it&taken-by=Barbaracarmelitadurso «Ci saranno diversi concorrenti già ...

Chi l'ha visto - Terzigno : due lettere per la figlia dal papà omicida. 'Una per quando sarà grande' : Chi l'ha visto , Terzigno: il papà omicida lascia una lettera alla figlia. Una vera tragedia quella accaduta a Terzigno , in provincia di Napoli, dove una mamma di 31 anni è stata uccisa a colpi d'...

Tiziano Ferro è papà?/ Foto su Instagram - solo un test in attesa della grande rivelazione? : Tiziano Ferro non ha mai nascosto la sua voglia di paternità e la Foto pubblicata sui social lascia pensare che il suo sogno sia finalmente diventato realtà. Ecco le novità(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 14:14:00 GMT)

Mario Perrotta - chi è il papà di Rosa Perrotta?/ La malattia e il loro grande rapporto : Mario Perrotta, chi è il papà di Rosa Perrotta? Sorpresa all'Isola dei Famosi 2018 per la naufraga che, in diretta, riabbraccia suo padre.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 23:30:00 GMT)