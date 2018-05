Papa Francesco | ' Grande dolore per Gaza | lo Spirito porti pace in Terra Santa'

[L'analisi] Il metodo di Papa Francesco per guarire la piaga della pedofilia. Una medicina amara : Il caso dei vescovi cileni è diventato una cartina di tornasole per valutare la validità del metodo Francesco per guarire la Chiesa cattolica dalla piaga della pedofilia. Un peccato odioso che ha ...

Tutti e 34 i vescovi cileni hanno offerto le proprie dimissioni a papa Francesco in relazione al caso di abusi sessuali interno alla Chiesa di cui si era molto parlato all'inizio dell'anno, per via di alcune dichiarazioni per cui lo