huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Palmarès schizofrenico ed emotivo a Cannes. Vincono gli italiani... Ma con i premi sbagliati - LexieVillanelle : RT @HuffPostItalia: Palmarès schizofrenico ed emotivo a Cannes. Vincono gli italiani... Ma con i premi sbagliati - MMastrantuono : RT @HuffPostItalia: Palmarès schizofrenico ed emotivo a Cannes. Vincono gli italiani... Ma con i premi sbagliati - HuffPostItalia : Palmarès schizofrenico ed emotivo a Cannes. Vincono gli italiani... Ma con i premi sbagliati -

(Di domenica 20 maggio 2018) Palmarèsal 71° Festival. Questo è il primo aggettivo che viene in mente. Il secondo è:. Vediamo perché.Palma d'oro a "Une affaire de famille"di Kore-Eda Hirokazu: c'è poco da obiettare. Il più antropologico dei cineasti giapponesi racconta l'intimità autentica di una famiglia fittizia, messa su per truffare i servizi sociali. Film esemplare.Grand Prix du Jury a "BlacKKKlansman", di Spike Lee: va benone. Il corto circuito che Lee innesca tra la beffa paradossale –ma realmente accaduta-di un poliziotto nero infiltrato nel KuKlux Klan degli anni '70 e gli scontri di Charlottesville dell'America trumpiana è irresistibile.Funziona anche ilo per la regia a Pavel Pawlikowski, che con lo smagliante bianco e nero di "Cold war" porta un amour fou 'alla Jules e Jim' a spasso tra la Polonia staliniana e ...