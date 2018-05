Pagelle Napoli-Crotone 2-1 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 38^ giornata

Pagelle E TABELLINO DI NAPOLI-CROTONE : Dal 13' st Ricci 5,5 - Mezz'ora senza cambiare chissà che nell'economia di una partita già ampiamente compromessa. All. Zenga 5 - Certo, l'impresa del Crotone in quest'ultima giornata era bella ...

Pagelle / Sampdoria Napoli (0-2) : i voti. Il tridente zoppicante (Serie A 37^ giornata) : PAGELLE Sampdoria Napoli: i voti della partita di Serie A. Decidono Milik e Raul Albiol, vediamo chi sono stati i giocatori migliori in campo a Marassi(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:47:00 GMT)

Pagelle / Sampdoria Napoli (0-2) : i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : PAGELLE Sampdoria Napoli: i voti della partita di Serie A. Decidono Milik e Raul Albiol, ma è una vittoria amara per i partenopei che perdono definitivamente il treno dello scudetto(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:22:00 GMT)

Sampdoria-Napoli 0-2 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/11 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Pagelle/ Sampdoria Napoli : i voti della partita (Serie A 37^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sampdoria Napoli: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo a Marassi nella partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 21:45:00 GMT)

Napoli-Torino - le Pagelle : bene Mertens e Hamsik - delude Zielinski : Zielinski 5,5 - Incide poco nell'economia della partita e Sarri lo richiama in panca a metà ripresa. Callejon 5,5 - Non è brillante ormai da un po' e si vede. Non riesce neppure ad arrivare al 90'. ...

Pagelle/ Napoli Torino (2-2) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 36^ giornata) : PAGELLE Napoli Torino: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi 6 maggio)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:30:00 GMT)

Pagelle/ Napoli Torino : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 36^ giornata - primo tempo) : Pagelle Napoli Torino: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi 6 maggio)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 16:10:00 GMT)

Pagelle/ Fiorentina-Napoli (3-0) : Allan unico azzurro salvo! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : PAGELLE Fiorentina Napoli (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei viola nei confronti dei partenopei, spazzati via da Simeone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Pagelle/ Fiorentina-Napoli (3-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata) : Pagelle Fiorentina Napoli (3-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei viola nei confronti dei partenopei, spazzati via da Simeone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:12:00 GMT)

Fiorentina-Napoli 3-0 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/10 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Fiorentina-Napoli 2-0 : Pagelle e tabellino : Fiorentina-Napoli, 35ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle/ Fiorentina-Napoli : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata - primo tempo) : Pagelle Fiorentina Napoli: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Franchi (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:52:00 GMT)

Pagelle / Juventus Napoli (0-1) Fantacalcio - i voti : Koulibaly fantastico - il migliore (Serie A 34^ giornata) : Le Pagelle di Juventus Napoli: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nella partita per la 34^ giornata di Serie A. Koulibaly migliore in campo(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:30:00 GMT)