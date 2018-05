Overwatch | un interessante video in stop motion celebra l' anniversario del gioco

eurogamer

(Di domenica 20 maggio 2018) Il 24 maggio è il compleanno di, iltargato Blizzard sta infatti per compiere due anni, ci ricorda VG247.Per festeggiare la ricorrenza Blizzard ha deciso di festeggiare pubblicando un curiosoindedicato proprio a, nel quale i protagonisti sono Tracer e Reaper, celebri eroi delche tengono, in questo caso, un divertente siparietto insieme.Il filmato, come sempre animato con grandissima qualità, vedrà i due personaggi intenti ad accendere le candeline della torta di compleanno per il celebre. Blizzard ha inoltre pubblicato un secondo filmato, questa volta incentrato sulla realizzazione del primo filmato, quello in, dunque si tratta di un "dietro le quinte" a tutti gli effetti.