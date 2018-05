Ottantottenne aquilana muore e lascia 3 milioni di euro in eredità a Silvio Berlusconi

huffingtonpost

(Di domenica 20 maggio 2018) Una, deceduta 20 giorni fa, hato in eredità tutti i suoi beni, ammontanti a 3di. La notizia viene resa nota dall'avvocato Andrea Ferrari."Si era rivolta al nostro Studio - scrive il legale in una nota - la signora Anna C. ex impiegata della Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, originaria di L'Aquila ma con ultima residenza a Palermo per rappresentarci quanto segue. La donna, che è venuta a mancare circa venti giorni fa, nubile e senza figli, proprietaria di ben 3 immobili, diversi terreni e due conti correnti, ci aveva incaricato di predisporre un testamento olografo in favore dell'ex Presidente del Consigliocon il quale ha lavorato durante i vari mandati di quest'ultimo al Governo.Più in particolare la stessa che era proprietaria di tre grosse unità ...