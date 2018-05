Open Bnl | Nadal | vincere qui è speciale

Open Bnl : Halep ko - Svitolina si conferma : Sul campo Centrale del Foro Italico di Roma,l'ucraina ha sconfitto, come nella finale della passataedizione, la numero uno al mondo, Simona Halep, in due set , 6-06-4, dopo un'ora e 7 minuti di gioco.

Open Bnl di tennis : finali Nadal-Zverev e Svitolina-Halep : L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha superato l'estone Anett Kontaveit, numero 26 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 14 minuti. Svitolina affronterà la vincente ...

Open Bnl di tennis : Nadal primo finalista - Djokovic ko : L'ucraina, numero 4 del mondo e del seeding, ha superato l'estone Anett Kontaveit, numero 26 del ranking Wta, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 14 minuti. Svitolina affronterà la vincente dell'...

Open Bnl : Djokovic in semifinale : Tra lui e la finale ora c'è Rafael Nadal, numero 2 al mondo e prima testa di serie del torneo che oggi ha eliminato Fabio Fognini.

Open Bnl : Sharapova in semifinale : ... 6, 6-4 7-5.L'avversaria della Sharapova sarà la vincente dell'ultimo matchdi giornata in programma sul Centrale tra la n.1 al mondo,Simona Halep, e la francese Caroline Garcia.

Open Bnl : Fognini sfida Nadal LIVE : In campo Nadal-Fognini 0-0 , 1-0, - LIVE A due giorni dal primo compleanno di Federico, primogenito suo e di Flavia Pennetta, e a meno di una settimana dal suo 31/o, Fabio Fognini festeggia la miglior ...

Open Bnl : Djokovic ai quarti : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Novak Djokovic si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali Open d'Italia. Il tennista serbo, numero 18 al mondo, ha regolato in due set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas con il punteggio di 6-1 7-5 in un'ora e 28'. Al prossimo turno affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha liquidato in due set il ...

Open Bnl : Zverev ai quarti - Edmund ko : Il numero 3 al mondo, detentore del titolo, ha vinto il primo set con il punteggio di 7-5 mentre il secondo lo ha visto prevalere con un 7-6 dopo un tie-break infinito , 13-11, . Ai quarti di finale, ...

Open Bnl : Dimitrov ko - Nishikori avanti : ANSA, - ROMA, 16 MAG - Kei Nishikori si qualifica agli ottavi degli Internazionali Bnl d'Italia, eliminando dopo un match maratona durato 2 ore e 55 minuti, il numero 3 del tabellone, il bulgaro ...

Le più belle immagini degli Open Bnl : L'azzurro Fabio Fognini ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2018. Fognini ha battuto l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. Thiem, per la rabbia ha spaccato la sua rac