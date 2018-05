Nuovi controller adattivi dedicati ai disabili

Blastingnews

: Stasera scarpe trendy! ?? Scopri i nuovi modelli Laura Biagiotti qui: - KabegoIT : Stasera scarpe trendy! ?? Scopri i nuovi modelli Laura Biagiotti qui: - KabegoIT : Nuovi arrivi al -20%! Scopri le sneakers Lacoste sul nostro sito! - irvea1 : A Parma dal 18 al 20 Giugno si formano i nuovi professionisti dell'#exportalimentare Corso per Food Export Managing… -

(Di domenica 20 maggio 2018) Microsoft ha deciso di lanciare entro la fine del 2018 un nuovo dispositivo pensato per persone contà di vario tipo. Si tratta di unconcettualmente diverso dal classico joypad ma del tutto compatibile con i videogame della nuova console Xbox. L'idea principale è quella di eliminare alcuni requisiti fondamentali che ilclassico richiede per un corretto utilizzo: innanzitutto il joypad va tenuto con due mani, e le due mani devono avere una forza sufficiente per mantenere il dispositivo per sessioni prolungate; ancora, servono due pollici per controllare le levette analogiche e i tasti frontali e ulteriori dita per i tasti dorsali, i quali, essendo trigger progressivi richiedono anche una certa sensibilità nell'utilizzo. Nonostante possano sembrare requisiti piuttosto modesti e ovvi non tutti purtroppo riescono a rispettarli. La realtà è che c'è un numero ...