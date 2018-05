L'AQUILA : NUOVA SEDE PRO LOCO FAGNANESE - ''RISCOPRIAMO LA NOSTRA IDENTITA''' : ... per uno sviluppo del comprensorio, come riconosciuto anche dall'Unesco, l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura proprio per la funzione di valorizzazione del ...

Facebook apre una NUOVA mega sede a San Francisco : nuova mega sede di Facebook negli Usa: il colosso ha firmato un contratto di affitto per la nuova sede a Park Tower a San Francisco. Il nuovo quartier generale californiano è di 43 piani, lo spazio ...

Philips inaugura NUOVA SEDE italiana nel Business District Bicocca : nuova sede italiana per Philips. Il nuovo quartier generale del colosso dell'Health Technology è stato inaugurato oggi nell'innovativo edificio Sarca 235 all'interno del Business District Bicocca, a ...

Confindustria : Boccia inaugura NUOVA SEDE della federazione Moda : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi, hanno inaugurato oggi la nuova sede dell’associazione in via Villasanta a Milano. I nuovi spazi, che accolgono tutte le associazioni di categoria che da marzo del 2017 sono state riunite sotto un unico cappello Confindustriale -e dunque Aimpes, Aip, Anfai, Assocalzaturifici, Federorafi, Smi e Unic- ...

Confindustria : Boccia inaugura NUOVA SEDE della federazione Moda : Milano, 15 mag. (AdnKronos) – Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il presidente di Confindustria Moda, Claudio Marenzi, hanno inaugurato oggi la nuova sede dell’associazione in via Villasanta a Milano. I nuovi spazi, che accolgono tutte le associazioni di categoria che da marzo del 2017 sono state riunite sotto un unico cappello Confindustriale -e dunque Aimpes, Aip, Anfai, Assocalzaturifici, Federorafi, Smi e Unic- ...

Forza Italia - inaugurata la NUOVA SEDE a Lecce - 'Lavoriamo per il territorio' : Qui a Lecce c'è una grande voglia di fare buona politica e ne è la prova l'apertura di questa nuova sede. In campagna elettorale abbiamo dovuto sopportare delle delusioni ma noi di Forza Italia, in ...

L’Inter sposta la sede : nuovi uffici in zona Porta NUOVA : L'Inter avrà una Nuova sede sociale: la società nerazzurra si trasferirà in un nuovo edificio in zona Porta Nuova. L'articolo L’Inter sposta la sede: nuovi uffici in zona Porta Nuova è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Agenzia delle Dogane - sarà a Catanzaro la NUOVA SEDE per Calabria e Lucania : "Dopo le rassicurazioni telefoniche ricevute dal direttore generale dell'Agenzia, Giovanni Kessler, ora c'è anche l'ufficialità: il ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato lo Statuto che prevede l'istituzione della nuova Direzione interregionale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli con sede a Catanzaro". Lo hanno reso noto il ...

Due musei - polare e di scienze naturali - nella NUOVA SEDE in centro storico - FOTO - : ... rettore dell'Università Politecnica delle Marche "rinforzare i musei scientifici apre una finestra sul mondo e offre la possibilità a molte persone di scoprire il mondo della scienza. Il museo ...

Fondazione ANT Italia Onlus inaugura la NUOVA SEDE Milano : Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa del Professor Franco Pannuti, Fondazione ANT Italia Onlus inaugura una nuova sede a

Siracusa. NUOVA SEDE per il Liceo Einaudi - lunedì 23 il taglio del nastro : scuola confortevole e moderna : Un complesso bianco con palestra, auditorium, laboratori e aree attrezzate per lo sport all'esterno. Un deciso balzo in avanti per gli standard locali di edilizia scolastica. Non è l'unica buona ...

Lavazza - a Torino è pronta la NUOVA SEDE : si inaugura "Nuvola". FOTO : Lavazza, a Torino è pronta la nuova sede: si inaugura "Nuvola". FOTO Apre ufficialmente il nuovo complesso nel quartiere Aurora del capoluogo piemontese. L’azienda, fondata nel 1895 e famosa in tutto il mondo per il suo caffè, avrà un nuovo e innovativo centro direzionale progettato da Cino Zucchi. All'interno anche un ...

Apre NUOVA SEDE Lavazza : Apre nuova sede Lavazza oggi, giovedì 12 aprile nel quartiere Aurora di Torino. L'azienda ha già un proprio stabilimento a Settimo Torinese. Apre nuova sede Lavazza Oggi, giovedì 12 aprile, è un ...

Fondazione Fiera Milano candida i suoi padiglioni per la NUOVA SEDE della Rai : Fondazione Fiera Milano ha risposto all’indagine di mercato bandita da Rai S.p.A. nell’ottobre 2017 per l’individuazione di immobili da adibire