Nuova previdenza sociale | come potrebbero cambiare le pensioni rispetto a oggi

(Di domenica 20 maggio 2018) Se davvero dovesse nascere un esecutivo a tinte giallo-verdi, cioè guidato da Movimento 5 Stelle e Lega, laitaliana subira' uno scossone. Dopo la pubblicazione del contratto di Governo sembra vicina la chiusura di un accordo che finalmente dara' al paese un nuovo esecutivo e tra i punti cardine del contratto spalmato su 40 pagine e 29 punti c’è un ritocco allecon l’inserimento di nuove normestiche. Autentico cavallo di battaglia di Lega ed anche del M5S, lariforma previdenziale sembra davvero ad un passo, anche se a dire il vero la cancellazione della Legge Fornero non sara' fatta per davvero, o almeno non del tutto. Saranno inserite nuove misure previdenziali che consentiranno a molti lavoratori si non sottostare alle pesanti regolestiche lasciate in eredita' dal Governo Monti. Tre misurerecita un articolo del ...