Nuova mappa Overwatch in video | trapelano skin evento Anniversario

Valanga di novità per PUBG Mobile : Nuova mappa e negozio segreto : PUGB si aggiorna in versione Mobile, si tratta della versione 0.5.0 e porta grandi novità. Il Battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds già da qualche tempo è disponibile su Android e iOS, ma adesso sono in arrivo nuove funzioni. Coloro che stanno giocando alla versione Mobile si ritroveranno dinanzi a nuove meccaniche di gioco e ambientazioni inedite che tra l’altro erano anche molto attese. Le novità in PUBG Mobile Tra le novità più ...

La Nuova mappa di Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum svelata in video : Le novità in Rainbow Six Siege sono sempre dietro l'angolo: tanta è infatti l'attenzione che Ubisoft ripone nei contenuti inediti in cantiere per il proprio titolo, con la community che viene quindi coccolata con cura anche a distanza di ormai oltre due anni dall'avvento del titolo sul mercato videoludico. Dopo un avvio piuttosto stentato, Rainbow Six Siege ha ingranato le marce alte e non ha alcuna intenzione di rallentare la propria ...

Ubisoft presenta con un trailer Villa - la Nuova mappa italiana di Rainbow Six Siege : La Stagione 2 dell'Anno 3 di Rainbow Six Siege è ormai alle porte, e Ubisoft sta lentamente svelando i dettagli per le novità in arrivo che consistono, come di consueto, in una nuova mappa e in due nuovi operatori. Operazione Para Bellum, questo il nome della nuova stagione, sarà completamente dedicata all'Italia, e solo qualche minuto fa il publisher transalpino ha presentato ufficialmente la mappa Villa con un bellissimo trailer svelandone ...

PlayerUnknown's Battlegrounds : la Nuova mappa si chiama Sanhok e arriva sui server di test questa settimana : Dal suo debutto lo scorso anno, lo sviluppatore PUBG Corps ha lavorato diligentemente per aggiungere nuove mappe a PlayerUnknown's Battlegrounds e, finalmente, i giocatori avranno l'opportunità di dare una prima occhiata alla prossima mappa questa settimana.Come riporta Dualshockers, gli sviluppatori hanno rivelato che l'imminente mappa 4x4km, precedentemente denominata "Codename: Savage", ha ora il suo nome finale, "Sanhok". In precedenza era ...

Rainbow Six Siege : un'immagine ufficiale conferma il leak dei nuovi operatori e svela la Nuova mappa : Le settimane che ci separano dalla nuova stagione di Rainbow Six Siege scorrono rapidamente, e se solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato della prima immagine ufficiale della stagione, oggi Ubisoft ne ha pubblicata un'altra che fornisce tre importanti certezze sull'espansione in arrivo per lo sparatutto tattico del publisher transalpino.La precedente immagine diffusa da Ubisoft poteva lasciar intendere che la nuova stagione si sarebbe ...

25/04/2018 - "Larino in tasca" - in biblioteca si presenta la Nuova mappa turistica : La speranza dei volontari è quella di aver contribuito a incentivare il turismo a Larino e, allo stesso tempo, a generare una spinta propulsiva per l'economia del territorio frentano. Appuntamento ...

Fortnite Battle Royale : la creazione di una Nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Contenuti Battlefield 1 gratis - EA regala mappa Breccia e Nuova modalità : Battlefield 1 finalmente ha la mappa Breccia disponibile per tutti i giocatori. L’annuncio è stato dato proprio da DICE che ha spiegato che le mappe di They Shall Not Pass, la prima espansione, saranno gratuite per tutti coloro che sono in possesso di Battlefield 1. Da oggi è già disponibile Breccia, una mappa ambientata durante la Seconda battaglia della Marna. Tra le sue caratteristiche ci sono i papaveri in fiore che ricoprono i rottami ...

Nuova mappa Overwatch ambientata in Italia al 20 aprile - cosa aggiunge la patch : Overwatch ha ricevuto un aggiornamento molto atteso. Durante la notte i server del PTR di Overwatch si sono aggiornati regalando ai giocatori tantissime novità. Nel corso delle ultime settimane erano già stati svelati i primi dettagli sul nuovo aggiornamento, come il rework di Hanzo e la versione PvP della mappa Italiana Rialto, ma stamane gli utenti si sono ritrovati anche una serie di sorprese come i nerf di Genji e Tracer. Tantissime novità ...

Quake Champions : annunciato un nuovo campione - una Nuova mappa e il programma eSport 2018 : Questo fine settimana, durante il Bethesda Gameplay Day al PAX East, il team responsabile di Quake Champions ha fornito nuovi dettagli sull'aggiornamento di aprile, incluso il ritorno di Strogg, uno tra i combattenti più famosi di Quake, una nuova mappa di Cthala e il calendario degli eventi eSport di Quake del 2018. Nuovi contenuti in arrivo ad aprileAlla fine di aprile, l'aggiornamento di Quake Champions introdurrà nuovi contenuti insieme a ...

Overwatch : confermata la Nuova mappa ambientata a Venezia per l'evento Retribution : Andando a confermare i rumor circolati nelle ultime ore, Blizzard ha presentato ufficialmente Rialto, la nuova mappa PvE e PvP di Overwatch ambientata a Venezia che sarà introdotta dall'evento Archives: Retribution. La mappa, inizialmente prevista per il solo comparto cooperativo di Overwatch, sarà invece disponibile anche nelle playlist competitive del gioco.Come riporta Gaming Bolt, Rialto sarà disponibile per il PvE dal lancio dell'evento ...

Prova Subito La Nuova mappa Savage Di PUBG : Ecco come Provare in anteprima la Nuova Mappa Savage di PUBG. Mappa Savage di PUBG: come diventare un beta tester e Provarla prima degli altri Mappa Savage PUBG: Provala in anteprima Negli scorsi giorni è stata svelata una Nuova Mappa per il gioco PUBG. Si tratta di Savage, una Nuova Mappa dalle dimensioni più contenute che attualmente è disponibile in […]

PlayerUnknown's Battlegrounds : vediamo un nuovo gameplay della Nuova mappa Savage : La nuova mappa di PlayerUnknown's Battlegrounds si intitola Savage ed è stata presentata al pubblico qualche giorno fa.Come possiamo vedere, Game Informer condivide in rete ben ventiquattro minuti di gioco di questa nuova mappa dalle dimensioni più contenute. La mappa, attualmente disponibile per i tester, è stata realizzata con l'intento di fornire un ritmo di gioco più frenetico e intenso, per cui si tratta di una mappa più piccola delle due ...