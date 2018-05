Nuova aggressione ai danni dei medici e degli operatori del 118 di Napoli

meteoweb.eu

: Nuova aggressione ad una #ambulanza, '#Napoli come Raqqa': l'allarme dell'ordine dei #medici #118 - Agenzia_Ansa : Nuova aggressione ad una #ambulanza, '#Napoli come Raqqa': l'allarme dell'ordine dei #medici #118 - fattidinapoli : Napoli: Nuova aggressione ai danni dei medici e degli operatori del 118 - - Studionews24 : Nuova aggressione. Gli strappano il telefonino e lo riducono così Un -

(Di domenica 20 maggio 2018) Stamane “una folla inferocita ha circondato un mezzo di soccorso del 118 dimettendo a rischio il soccorso di un uomo appena coinvolto in un incidente stradale“: l’episodio – spiega una nota – è ricostruito sulla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate“, nota per i bollettini delle aggressioni ai. Il post è intitolato “n.34 del 2018”. Alle 5.28 del mattino, si legge, la postazione San Paolo viene allertata per stato di ebrezza alcolica. Il fatto avviene nel parcheggio di una nota discoteca di Coroglio. “In pochi minuti l’ambulanza è sul posto, il paziente viene caricato e il mezzo di soccorso incomincia ad uscire dal parcheggio. Parallelamente ,alle ore 5.45, all’esterno della discoteca si verifica un grave incidente automobilistico con impatto frontale di una vettura e persona in gravi ...