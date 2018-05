Novità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 | cosa tornerà dal passato

optimaitalia

: Novità #BattleRoyale di #CallofDutyBlackOps 4, cosa tornerà dal passato - OptiMagazine : Novità #BattleRoyale di #CallofDutyBlackOps 4, cosa tornerà dal passato - Mariocastle_it : In arrivo novità per #MarioRabbids Kingdom Battle: - lpietra14 : I liked a @YouTube video -

(Di domenica 20 maggio 2018)ofOps 4 è ormai ufficiale e la maggior parte delle voci di corridoio sono state svelate in merito al multiplayer ben prima dell'annuncio. Ecco innanzitutto perché non avrà il single player. Il gioco ha una modalità. Il produttore diofOps 4 Miles Leslie ha condiviso informazioni suout, la versione di Treyarch del genere Battaglia Reale.Come sara ildiofOps 4Apparentemente i giocatori saranno in grado di interpretare il maggior numero di personaggi iconici della storia diOps, tra cui Reznov e altri, che fungeranno da skin. La mappa includerà anche aree classiche, come ad esempio Nuketown peravere una ambientazione familiare difor. Eccoè stato detto:"Per noi si tratta di creare una esperienza magnifica conofOps 4. I numeri non sono importanti. Siamo in ...