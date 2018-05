Norme razziste nel programma Di Maio – Salvini Mattarella le bocci

huffingtonpost

(Di domenica 20 maggio 2018) Fra le tante promesse demagogiche che, se attuate, porterebbero rapidamente l'Italia al default, il "di governo" del M5Stelle e della Lega comprende anche una serie di misure persecutorie enei confronti degli immigrati, e non solo di quelli irregolari.Per i "circa 500mila" irregolari l'obiettivo è il rimpatrio. Gli ostacoli principali al suo raggiungimento sono tre:Individuarli e rinchiuderli in qualche posto ("centri di accoglienza"?) per evitare che scompaiano di nuovo fra i 60 milioni di italianiIpotizzando l'uso di grandi aerei militari (500 passeggeri?), attuare almeno 1.000 voliPer rimpatriare gli irregolari, è necessario avere un accordo con i paesi di provenienza. E l'Italia ne ha con pochi paesi, così che un volo che riportava degli irregolari nel Niger non ha avuto il permesso di atterrare e ha dovuto riportare in Italia i suoi ...