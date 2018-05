'Non possiamo andare in palestra - siamo musulmani'. Alunni a Treviso rifiutano l'ora di ginnastica : Treviso - 'Ci scusi, ma noi non possiamo fare ginnastica '. Quando una professoressa di educazione fisica di una scuola media trevigiana si è sentita rivolgere questa frase ha subito pensato che ...

Allan : “Non abbiamo ancora vinto ma possiamo farlo se resta Sarri” : “Continuare con questo allenatore che ci fa giocare bene sarebbe importante, anche noi in campo ci divertiamo. Dispiace non aver vinto ancora nulla, ma possiamo farlo se manteniamo Sarri”. Il centrocampista del Napoli Allan spera che l’allenatore Maurizio Sarri resti sulla panchina degli azzurri. “Il presidente ha dimostrato di aver voglia di tenere il mister. Secondo me è giusto perché ha fatto crescere tanti giocatori e ...

Intercettazioni inchiesta Casino : I timori di Rollandin - 'Non possiamo buttare via 28 milioni' : Truffa e falso in bilancio sono, com'è noto, le ipotesi di reato che si riferiscono alla presunta falsificazione dei bilanci del Casino di St-Vincent per creare piani di sviluppo in base ai quali ...

Mattarella - giornata fiorentina : "Non possiamo farcela senza un'Europa unita" : Firenze, 10 maggio 2018 - "Benvenuto Presidente". Un lungo applauso ha accolto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella , arrivato alla Badia Fiesolana intorno alle 9.30 dove ha tenuto il discorso di ...

Mattarella : “Non possiamo farcela da soli - formule sovraniste anti-Ue sono ottocentesche” : Mattarella alla conferenza "The state of the Union", torna a parlare dell'importanza dell'Ue e lancia un monito: "Pensare di farcela da soli è pura illusione. Tutti sanno che nessuna delle grandi sfide può essere affrontata da un qualunque Paese membro dell'Unione, preso singolarmente".Continua a leggere

Berlusconi : Non possiamo votare fiducia a governo Lega-M5s - ma valuteremo i provvedimenti con lealtà : 'Se però un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un governo con i cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta ...

Carlo Cottarelli - l'intervista a Libero : 'Non c' è emergenza economica - possiamo rivotare' : Buongiorno presidente 'Presidente è uno dei pochi titoli che non ho, mi chiami dottore. Anche professore sarebbe esagerato. Insegno in università, ma a contratto, non ho mai vinto un concorso'. Ma ...

Giorgia Palmas : "Con Brumotti finita già un anno fa. Ma Non possiamo rimanere amici" : Giorgia Palmas è tornata a sorridere al fianco di Filippo Magnini , ora che la sua storia con Vittorio Brumotti è definitivamente finita. Ospite nello studio di Verissimo , l'ex velina ha confessato ...

«Perché vogliamo ciò che Non possiamo avere e - quando lo otteniamo - ce ne dimentichiamo?» : Illustrazioni di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, ti risparmio tanti preamboli che forse nemmeno leggerai e cercherò di arrivare al dunque, essendo il più chiara, limpida ed esaustiva possibile. Sono stata per un paio di mesi con un ragazzo: Lui, il mio amore platonico, quello con cui immagini un futuro insieme, ma alla fine non ci speri neanche più di tanto, perché sai che andrà a finire in malo modo. Io e Lui, opposti, lui tatuatore, io ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Non possiamo regalare punti alla Roma» : Cagliari - "Domani ci aspetta una gara difficilissima ma attraverso la prestazione possiamo arrivare ai tre punti" afferma l'allenatore del Cagliari Diego Lopez alla vigilia della sfida casalinga con ...

L'altolà di Renzi : 'Non possiamo diventare la sesta stella dei grillini' : Beninteso: il confronto a due si può fare, 'in streaming però'. E partendo dal presupposto che Di Maio non possa fare il premier - concetto fatto recapitare da Renzi all'interessato anche per 'vie ...

F1 Mercedes - Wolff : «Non possiamo competere col potenziale della Ferrari» : TORINO - Il team principal della Mercedes Toto Wolff non si illude che la stagione possa essere una cavalcata vincente, nonostante la prima vittoria e la vetta della classifica piloti ritrovata con ...

Governo - Renzi : “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla finestra con un gioco di palazzo” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non si può ignorare l’esito delle elezioni del 4 marzo, il Pd ha perso, chi ha vinto deve assumersi la responsabilità e governare”. Lo ha detto Matteo Renzi, ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 parlando della possibilità di un accordo tra il Pd e il M5s L'articolo Governo, Renzi: “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla ...

