(Di domenica 20 maggio 2018) Oggi, domenica 20 maggio, insi è dato inizio alle votazioni per la candidatura del nuovo presidente. Alle ore 6 del mattino (mezzogiorno in Italia), l'attuale presidentesi è recato ai seggi per esprimere la sua volontà, con l'obiettivo di essere rieletto con un margine maggiore di quello ottenuto nel 2013. In tale occasione si è diffuso nel paese un clima di preoccupazione, dovuto alla quasi certadi colui che, secondo il popolo, ha rovinato ilnegli ultimi anni, in effetti, non ha saputo tener testa ad una grave crisi economico sociale che ha fatto sprofonil Paese in un'inflazione galoppante, tanto che nei supermercati cibo e medicinali sono difficilmente reperibili. Ma allora, come mai la suaè quasi certa?...