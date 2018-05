Nel 2018 le criptovalute consumeranno lo 0 | 5% dell' elettricità mondiale E questo è un

Concerto Radio Italia Live 2018 : cantanti Nel cast di Piazza Duomo a Milano : A Milano tra poche settimane si terrà il consueto Concerto Radio Italia Live. L’appuntamento in Piazza Duomo è fissato per sabato 16 giugno 2018. Il cast dell’evento Live di musica Italiana è stato annunciato pochi giorni fa presso la Sala dell’Orologio di Palazzo Marino. Così come accaduto negli anni scorsi, saranno presenti artisti di rilievo e non mancherà un tocco di internazionalità. Il protagonista del Radio Italia World, così è stato ...

MOTOGP DIRETTA LE MANS 2018/ Streaming video TV8 e SKY gara live : Marquez il più veloce Nel warm-up : DIRETTA MOTOGP Streaming video Sky e Tv8 gara e warm-up live GP Francia 2018 Le MANS: cronaca e tempi, podio, classifica e vincitore , oggi, .

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini raggiunge la finale Nel C1 500 : Carlo Tacchini, dopo il terzo posto di ieri mattina nella specialità olimpica del C1 1000 metri, è tornato in acqua stamane nelle semifinali del C1 500 metri, specialità non olimpica. Il poliziotto verbanese era l’unico azzurro impegnato nel blocco odierno di gare nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Szeged, in Ungheria. L’obiettivo era quello di rientrare tra i primi tre per accedere alla finale A, e Tacchini ha centrato il secondo ...

MotoGP - GP Le Mans 2018 - Francia - . Marquez in testa Nel warm up - Crutchlow in pista : Dopo le qualifiche da sogno di Zarco, la domenica di Le Mans si apre nel segno di Marquez. Il campione del mondo è il più veloce nel warm up di MotoGP con 1:31.868. Un buon tempo , anche se non da record, , che vale il primo posto con distacchi molto importanti dagli avversari. Il secondo infatti è ...

Golf - PGA Tour 2018 : Aaron Wise raggiunge Marc Leishman al comando dell’AT&T Byron Nelson prima del round decisivo : L’AT&T Byron Nelson (montepremi 7,5 milioni di dollari) si avvia alla conclusione con un duo al comando della leaderboard. La kermesse del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Trinity Forest Golf Club di Dallas (Texas, Stati Uniti) vede infatti in vetta alla classifica l’australiano Marc Leishman e l’americano Aaron Wise, entrambi con lo score di -17 (196 colpi). Quest’ultimo grazie al -3 del ...

Mondiali 2018 Russia - favola Gabriel Jesus : Nel 2014 dipingeva strade - ora un murale solo per lui : ... maglia da calcio sempre indosso, piedi scalzi e un rullo in mano: l'attuale attaccante del City stava dipingendo un marciapiede per la Coppa del Mondo di casa, quella che poi sarebbe finita ...

Nuoto sincronizzato - World Series Budapest 2018 : tre podi per l’Italia Nella piscina ungherese : Protagonista in questo weekend la quinta tappa delle World Series di Nuoto sincronizzato in svolgimento a Budapest. In Ungheria, così come accaduto una settimana fa a Samorin (Slovacchia), la Nazionale Italiana di Patrizia Giallombardo si è messa particolarmente in evidenza. Linda Cerruti è giunta terza nella finale della routine tecnica del solo con 88.5433 punti, preceduta dalla russa Varvara Subbotina prima con 94.1509 e dall’ucraina ...

Giro di California 2018 : Fernando Gaviria cala il tris Nell’ultima tappa! Corsa a Bernal : Con una tappa per velocisti a Sacramento si è chiuso il Giro di California 2018: Fernando Gaviria, pur in volata molto particolare, si è confermato l’uomo più forte degli sprint, ottenendo il terzo successo in tre volate nella Corsa a stelle e strisce che prevedeva un’ottima startlist per quanto riguardava le ruote veloci. La Quick-Step Floors ha impostato un ottimo treno nel finale e nell’ultimo chilometro la Katusha-Alpecin ...

FEDEZ / "Il cigno nero" assieme a Biondo ed Emma Nel serale di Amici 2018 : FEDEZ fra poche ore sarà ospite del serale di Amici 2018 per duettare con Biondo sulle note del brano "Il cigno nero". assieme a lui anche J-Ax, che invece si esibirà con...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 22:28:00 GMT)

Cannes 2018 - Asia Argento a sorpresa sul palco : 'Nel 1997 Weinstein mi stuprò qui al Festival' : Colpo di scena sui titoli di coda per il 71esimo Festival di Cannes, che ha visto l'Italia in trionfo con Dogman e Lazzaro Felice.Sul palco è infatti comparsa Asia Argento, per premiare la miglior attrice tra i film in Concorso, con pugno sinistro chiuso e durissime parole d'accusa nei confronti di Harvey Weinstein, produttore premio Oscar che 21 anni fa la stuprò, e gli uomini presenti in sala, 'accusati' senza mezzi termini dalla figlia ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome doma lo Zoncolan in 41 minuti. Il record di Gilberto Simoni è salvo - che tempo Nel 2007 : Chris Froome ha conquistato il Monte Zoncolan. Il britannico ha trionfato in solitaria sul traguardo posto in cima al Kaiser, la salita più dura d’Europa. Il britannico è riuscito a domare il Mostro Carnico, piazzato dagli organizzatori durante la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Corsa Rosa arrivava sullo Zoncolan per la sesta volta nella storia, la quinta dal versante di Ovaro. Il keniano bianco ha impiegato 41 ...

Viaggi Nell'antica Roma 2018 : date - storie e percorsi : Si accede in due modi diversi agli spettacoli: Le modalità di accesso ai due spettacoli sono differenti. Per il ' Foro di Augusto' sono in programma tre repliche , durata 40 minuti, mentre per il '...

Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2018 : Carlo Tacchini centra la semifinale Nel C1 500 : Carlo Tacchini, dopo il terzo posto della sessione mattutina nella specialità olimpica del C1 1000 metri, è tornato in acqua nella sessione pomeridiana nelle batterie del C1 500 metri, specialità non olimpica. Il poliziotto verbanese era l’unico azzurro impegnato nel blocco odierno di gare nella tappa di Coppa del Mondo in corso a Szeged, in Ungheria. L’obiettivo era quello di rientrare tra i primi sei per accedere alle semifinali, e ...

Benvenuti Nella giungla - Rete 4/ Trama e cast del film con Adam Brody (oggi - 19 maggio 2018) : Benvenuti nella giungla, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel cast: Adam Brody, Jean-Claude Van Damme e Megan Boone, alla regia Rob Meltzer. Il dettaglio. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:17:00 GMT)