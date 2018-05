Nazionale | la prima decisione di Mancini | ecco il nuovo capitano

Arriva il primo World Bee Day : domenica 20 maggio la prima giornata interNazionale dedicata alla protezione delle api : domenica 20 maggio è il primo World Bee Day, una giornata indetta dalle Nazioni Unite per ricordare a tutti l’importanza che questi insetti hanno per l’intera umanità. Una festa con eventi in tutto il mondo, dal Canada all’Australia passando dall’India e da Malta. A Roma la festa sarà all’Oasi LIPU Castel di Guido, organizzata dall’associazione BUONO nell’ambito dell’iniziativa Festival Natura ...

A Cesena la prima edizione di "Assaggi di Festival InterNazionale del Cibo di Strada" : Nella nuova Piazza della Libertà, oltre al Cibo, sono previsti anche spettacoli ed intrattenimenti. Presteremo particolare attenzione a preservare accuratamente la pavimentazione della Piazza ...

A giugno la prima riunione dei segretari per la sicurezza Nazionale della SCO : Si tratta del primo incontro tra i segretari per la sicurezza nazionale dopo l'allargamento dell'organizzazione, il cui compito principale consisterà nel predisporre i lavori in materia di politica e ...

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la prima tappa. A Lincoln senza Egonu e tante big - Nazionale giovane : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Lincoln (USA) dal 15 al 18 maggio dove affronteranno le padrone di casa, la Polonia e la Turchia. Come già annunciato, saranno assenti tutte le ragazze di Novara e Conegliano che hanno disputato la Finale Scudetto e la Final Four di Champions League: Paola Egonu, Cristina ...

Correggio Jazz 2018 - concerto in prima Nazionale di Salida : Orari biglietteria: da lunedì a venerdì e nei giorni di spettacolo dalle 18 alle 19, sabato dalle 10,30 alle 12,30, sempre un'ora prima degli spettacoli. Per informazioni: tel. 0522 637813; e-mail: ...

Teatro : Nazionale di Genova - progetti e prima stagione : Punto di forza sarà ancora la Scuola di Recitazione, vivaio di giovani interpreti e di spettacoli come "Eracle" che è in questi giorni ospite di un festival a Mosca. Quindi le anticipazioni date a ...

Volley : Nazionale Femminile - l'Italia battuta dal Giappone nella prima stagionale : BUSTO ARSIZIO , VARESE, - L' Italia Femminile , in evidente ritardo di preparazione, si fa battere nella prima amichevole della stagione, davanti al pubblico del Palayamamay di Busto Arsizio , oltre ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : nasce la prima Fattoria Didattica : nasce la prima Fattoria Didattica nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Realizzata a Canolo dall’Azienda Agricola Sapori Antichi d’Aspromonte con l’importante cofinanziamento dell’Ente Parco nell’ambito delle iniziative di Promozione Economico e Sociale, verrà inaugurata venerdì 11 maggio alle ore 10:30 a Canolo, alla presenza del Presidente Giuseppe Bombino e dei titolari dell’Azienda. L'articolo Parco Nazionale dell’Aspromonte: nasce la prima ...

La scienza sbarca in bar e pub : Pint of Science L'Aquila 2018 è la prima tappa abruzzese della manifestazione interNazionale di divulgazione ... : «Caratteristica di Pint of Science è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel pub sotto casa " spiega Ilaria Zanardi, genovese, che oltre ad essere responsabile nazionale di Pint of ...

Canottaggio - Meeting Nazionale : Italia Team in evidenza nella prima giornata di finali : Buone prestazione per gli azzurri dell'Italia Team al Meeting Nazionale di Canottaggio PIEDILUCO, 05 maggio 2018 A Piediluco è terminata la prima giornata del secondo Meeting Nazionale del 2018, dove ...

Al via la prima edizione del torneo Nazionale “GamePeople eSports Challenge” : Se il calcio su console è la vostra passione e siete pronti a mettervi in gioco abbiamo quello che fa per voi. Tutto pronto per il "GamePeople eSports Challenge", torneo di PES 2018 suddiviso in tre differenti fasi: la prima, di qualificazione, si svolgerà dal vivo dal 19 maggio al 16 giugno presso i punti vendita GamePeople distribuiti sul territorio. I vincitori della fase "live", oltre alla qualificazione alla fase successiva, riceveranno ...

Il video della contestazione a Gianni Cuperlo prima della direzione Nazionale del PD : Un uomo gli ha urlato di «andare a casa», lui si è fermato e ha provato a parlargli educatamente The post Il video della contestazione a Gianni Cuperlo prima della direzione nazionale del PD appeared first on Il Post.

PERSONE NATURALI E STRAFOTTENTI con Laurito - Anzaldo - Gili e Lima Roque : anteprima Nazionale (Teatro Palladium - 3-4-5-6 maggio) : Quarantacinque anni dopo lo “scandaloso” debutto, torna in scena, in un nuovo e originalissimo allestimento, PERSONE NATURALI e STRAFOTTENTI, l’opera più controversa e fra quelle di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi. Una tragicommedia cruda, poetica ed esilarante, fra situazioni grottesche, cinismi, ironia tagliente e surrealismo, in perfetto equilibrio fra Eduardo e Ruccello, e ancora attualissima nella […]

Teatro Stabile - in prima Nazionale va in scena 'La rondine' : Il nostro mondo dipenderà dalla direzione che prenderemo'. Ad ospitare quest'opera di struggente intensità sarà il Coro di notte del Monastero dei Benedettini , dal 26 al 29 aprile e dal 4 al 6 ...