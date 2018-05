Nasce il Partito di Di Maio & Casaleggio

A Milano - il 10 maggio 2018 - Nasce il Partito 'Unione Cattolica' : Da tale centralità deriva il valore della scuola, dell'accoglienza, della lotta contro la delinquenza, il modello dell'economia, nonché il rapporto con l'Europa e con le restanti Nazioni.

Politica : Nasce Partito Unione Cattolica - 10 maggio a Milano (2) : (AdnKronos) – Unione Cattolica “si ispira, altresì, ai principi umanitari e morali che identificano il valore irrinunciabile della dignità e della sacralità di ogni essere vivente. Alla luce di tali premesse, il programma politico di Unione Cattolica delinea le linee principali della proprio operare politico, prendendo le mosse dai presupposti umani e morali del cattolicesimo con l’intento prioritario di porsi al servizio ...

Politica : Nasce Partito Unione Cattolica - 10 maggio a Milano (3) : (AdnKronos) – Unione Cattolica ritiene “ineludibile per creare la famiglia umana partire dalla famiglia tradizionale e dai suoi principi cristiani. Pertanto, la famiglia tradizionale e la dignità della persona sono considerati da Unione Cattolica valori fondanti ed imprescindibili del proprio impegno politico perché si costruisca una società evoluta, in quanto generatrice di benessere per tutti e della pace sociale”. “Non ...

A Milano Nasce il Partito Unione Cattolica : Il 10 maggio prossimo, presso Enterprise Hotel, in Corso Sempione 91 , in Milano, dalle 10 alle 13, si terrà

Elezioni Belgio - Nasce il Partito Islamico/ Lista ‘Islam’ vuole la sharia : ci provano anche in Italia : In Olanda e in Beglio esistono partiti islamici che nei loro programmi hanno il riconoscimento della sharia, la legge islamica. anche in Italia si vorrebbbe un Partito del genere(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:50:00 GMT)

I sindaci si fanno il partito : Nasce Italia in Comune con Pizzarotti. Debutto in autunno - sfida aperta ai 5Stelle : Un partito che sorge dai territori e punta a mettere al centro le persone e le comunità, convinti che la politica sia l'arte di coniugare la visione ideale con il mondo del realizzabile. A metà ...

Italia in Comune - Nasce il partito dei sindaci. Il presidente è Pizzarotti. A maggio il simbolo. Obiettivo : elezioni : Italia in Comune diventa un partito. Finita la fase costituente, ora l’Obiettivo sono già le prossime elezioni. Nel frattempo si tesse la rete sul territorio e si costruisce un organigramma. Il presidente sarà il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, al secondo mandato dopo essere stato eletto per la prima volta con il M5s. Ma a dare corpo a Italia in Comune ci sono oltre 400 amministratori di varia formazione. Come Alessio Pascucci, primo ...

"Nel 2012 aiutammo un partito italiano a riNascere". È giallo sul cliente di Cambridge Analytica : Per questo partito non meglio identificato, Cambridge Analytica "ha fatto una ricerca su membri e potenziali simpatizzanti, per sviluppare una strategia di riorganizzazione". Sempre secondo la società "la struttura organizzativa flessibile e moderna derivata dalle riforme suggerite ha permesso al partito di avere una performance superiore alle aspettative iniziali in un periodo di turbolenza nella politica italiana"