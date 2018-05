Napoli | Sarri | saluti e inchino a tifosi

Napoli-Crotone 2-1 : Sarri storico - chiude a 91 punti. Zenga retrocede in B : Il Napoli non regala niente, batte 2-1 il Crotone e condanna Zenga alla retrocessione in Serie B. Dopo due stagioni nel massimo campionato, i calabresi salutano e tornano in B. Per il Napoli si chiude,...

Il Napoli chiude a quota 91 punti 2-1 al Crotone - calabresi in serie B Sarri s'inchina alla curva : «Resta» : Il Napoli onora l'ultima gara di campionato e non fa sconti al Crotone, che retrocede in serie B complice la vittoria della Spal sulla Sampdoria. Gli azzurri chiudono il campionato con la...

Napoli-Crotone alle 18 La Diretta i calabresi cercano punti salvezza Sarri schiera Milik titolare : SEGUI LA CRONACA LE FORMAZIONI NAPOLI: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne CROTONE: Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, ...

Napoli-Crotone 0-0 La Diretta i calabresi cercano punti salvezza Sarri schiera Milik titolare : SEGUI LA CRONACA LE FORMAZIONI NAPOLI: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne CROTONE: Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, ...

Napoli - Sarri tentato dallo Zenit : il tecnico rifletterà sul futuro : Napoli, Sarri- Dopo il primo incontro terminato con un riavvicinamento totale tra De Laurentiis e Sarri, nelle ultime ore, lo Zenit starebbe tentando di strappare il tecnico toscano al club partenopeo. Come riportano i colleghi di “SportMediaset“, il club russo valuterà attentamente il da farsi e potrebbe provare l’affondo già nei prossimi giorni. OFFERTA SHOCK […] L'articolo Napoli, Sarri tentato dallo Zenit: il tecnico ...

Sarri non scopre le carte ma pensa all'addio al Napoli : I dubbi continua a tenerli tutti dentro di sè. Giorni tormentati per Sarri, una vigilia molto particolare quella a Castel Volturno contro il Crotone, che potrebbe essere l'ultima alla guida del Napoli ...

Napoli - in 50mila al San Paolo per convincere Sarri : Riflette e aspetta Maurizio Sarri, poi darà una risposta definitiva ad Aurelio De Laurentiis circa la sua permanenza a Napoli. C'è una clausola da otto milioni nel suo contratto, ci sono un paio di ...

Napoli - Allan chiama De Laurentiis 'Avanti con Sarri e con questo gruppo per vincere' : 'IMPORTANTE CONTINUARE TUTTI INSIEME' - 'Ci tenevamo tanto per i tifosi che meritavano di vincere lo scudetto - spiega il brasiliano in un'intervista ai microfoni di Sky Sport -. Ma non finisce qui, ...

Napoli - l?ultimo saluto alla stagione La folla chiede a Sarri di restare Ma l'ok del mister è ancora lontano : Non serve lo scudetto a Napoli per essere felici, non serve soprattutto ai napoletani che con i loro beniamini azzurri vogliono fare festa. Così si ritrovano all?esterno di Villa...

Napoli - Sarri e de Laurentiis a cena/ Rinnovo in arrivo? Il presidente cita Sorrentino : "La grande bellezza" : Napoli, Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli scenari sul suo futuro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 01:21:00 GMT)

Napoli “Grande Bellezza” : ecco il discorso del presidente De Laurentiis - indicazioni su Sarri : Cena di fine stagione per il Napoli, il club azzurro insieme dopo un campionato straordinario che si è però concluso senza conquistare lo scudetto. Nel frattempo l’ultimo colloquio tra Sarri e De Laurentiis è stato positivo, la conferma arriva dal discorso finale del numero azzurro: “Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti della squadra e dello staff tecnico, vi dico grazie per questa grandissima stagione che ...

Napoli a cena - i tifosi chiedono a Sarri di restare. De Laurentiis : 'Autore e scultore della Grande Bellezza' : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il Mondo . Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne ...