Napoli | Sarri | Non so se resto Se vado via preferirei l' estero

Napoli - De Laurentiis Sarri Tempo scaduto . Il tecnico Meglio finire quando storia è bella : Non so se la società ce la farà a trattenere giocatori che hanno clausole e offerte da grandi club del mondo. Quello che penso è che non potrei andare direttamente in un'altra squadra italiana'. ...

De Laurentiis gela i tifosi del Napoli : 'Sarri resta? Tempo scaduto' : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss dopo Napoli-...

Napoli - De Laurentiis festeggia così : 'Sono felice - non potevo rubare Sarri? Il tempo è già scaduto' : Grazie a tutti, a Sarri, ai giocatori, a Giuntoli e ai nostri meravigliosi tifosi ovunque nel mondo', scrive il presidente azzurro, che poi condivide su Twitter le immagini dei festeggiamenti nello ...

Napoli : Sarri - saluti e inchino a tifosi : ANSA, Napoli, 20 MAG - Lungo ed emozionato giro di campo di Maurizio Sarri al fischio finale di Napoli-Crotone. Il tecnico azzurro, che potrebbe lasciare il Napoli, ha percorso da solo il terreno di ...

Napoli-Crotone 2-1 : Sarri storico - chiude a 91 punti. Zenga retrocede in B : Il Napoli non regala niente, batte 2-1 il Crotone e condanna Zenga alla retrocessione in Serie B. Dopo due stagioni nel massimo campionato, i calabresi salutano e tornano in B. Per il Napoli si chiude,...

Il Napoli chiude a quota 91 punti 2-1 al Crotone - calabresi in serie B Sarri s'inchina alla curva : «Resta» : Il Napoli onora l'ultima gara di campionato e non fa sconti al Crotone, che retrocede in serie B complice la vittoria della Spal sulla Sampdoria. Gli azzurri chiudono il campionato con la...

Napoli-Crotone alle 18 La Diretta i calabresi cercano punti salvezza Sarri schiera Milik titolare : SEGUI LA CRONACA LE FORMAZIONI NAPOLI: Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Jorginho, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne CROTONE: Cordaz, Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella, ...

Napoli - Sarri tentato dallo Zenit : il tecnico rifletterà sul futuro : Napoli, Sarri- Dopo il primo incontro terminato con un riavvicinamento totale tra De Laurentiis e Sarri, nelle ultime ore, lo Zenit starebbe tentando di strappare il tecnico toscano al club partenopeo. Come riportano i colleghi di “SportMediaset“, il club russo valuterà attentamente il da farsi e potrebbe provare l’affondo già nei prossimi giorni. OFFERTA SHOCK […] L'articolo Napoli, Sarri tentato dallo Zenit: il tecnico ...

Clamoroso Juventus - bare con il nome di Insigne e Sarri : la festa della vergogna - il Napoli furioso con i calciatori bianconeri : 1/25 ...

Sarri non scopre le carte ma pensa all'addio al Napoli : I dubbi continua a tenerli tutti dentro di sè. Giorni tormentati per Sarri, una vigilia molto particolare quella a Castel Volturno contro il Crotone, che potrebbe essere l'ultima alla guida del Napoli ...

Napoli - in 50mila al San Paolo per convincere Sarri : Riflette e aspetta Maurizio Sarri, poi darà una risposta definitiva ad Aurelio De Laurentiis circa la sua permanenza a Napoli. C'è una clausola da otto milioni nel suo contratto, ci sono un paio di ...

Napoli - Allan chiama De Laurentiis 'Avanti con Sarri e con questo gruppo per vincere' : 'IMPORTANTE CONTINUARE TUTTI INSIEME' - 'Ci tenevamo tanto per i tifosi che meritavano di vincere lo scudetto - spiega il brasiliano in un'intervista ai microfoni di Sky Sport -. Ma non finisce qui, ...

