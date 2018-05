Napoli | l' entusiasmo dei secondi | ' Abbiamo vinto sul campo'

Allegri : “Napoli alle spalle e ora avanti con entusiasmo” : “Questo è momento da vivere con entusiasmo, dobbiamo ripulirci la testa dopo questa settimana dove giustamente, dopo la sconfitta col Napoli, nei primi due giorni c’è stata delusione. Indietro non si deve guardare, quanto fatto rimane scritto ma dobbiamo esser bravi a scrivere un’altra pagina di storia”. E’ il pensiero positivo del tecnico della Juventus, Massimiliano allegri, in vista del big match di San Siro ...

Napoli - entusiasmo alle stelle : in città si respira aria da… scudetto [FOTO] : 1/4 ...

Juventus-Napoli 0-1 - Maradona scatenato : entusiasmo alle stelle sui social [FOTO] : Juventus-Napoli 0-1, colpo grosso della squadra di Maurizio Sarri che si è aggiudico un fondamentale scontro scudetto, adesso un solo punto di distacco in classifica e calendario che sorride al club azzurro. Notte di festa a Napoli, caroselli, fuochi d’artificio ed in 20mila all’aeroporto per ringraziare gli eroi dello Stadium, il più scatenato di tutti Lorenzo Insigne mentre il tecnico Maurizio Sarri prova a mantenere i piedi per ...

Napoli - Sarri arriva a Capodichino : l’entusiasmo dei tifosi [VIDEO] : Si avvicina sempre di più la gara valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A, scontro fondamentale per lo scudetto quello tra Juventus e Napoli. La squadra di Allegri è reduce dal pareggio a sorpresa contro il Crotone, gli uomini di Sarri dal successo contro l’Udinese, il distacco in classifica adesso è di 4 punti. Sarri arriva a Capodichino, grande entusiasmo da parte dei tifosi. Napoli, Sarri arriva a Capodichino: ...

“La Juventus è già defunta” - i tifosi del Napoli preparano un nuovo ‘funerale’ : entusiasmo partenopeo per lo scontro diretto di Domenica [FOTO] : La 33^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, continua la corsa scudetto tra Juventus e Napoli, la prossima giornata preannuncia grande spettacolo e scintille. Impresa del Crotone che davanti al pubblico amico ha fermato la capolista, vantaggio di Alex Sandro, poi il pareggio firmato da Simy con una rovesciata in stile Cristiano Ronaldo. Prima l’inferno poi il paradiso per la squadra di Sarri che è passata in ...