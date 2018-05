Napoli Est | un' altra stesa | spari tra la folla a San Giovanni

Crotone - Zenga polemico prima del Napoli : “resteremo nella storia - ecco perchè” : Il Crotone si gioca la salvezza nella gara di domani contro il Napoli, il tecnico Walter Zenga crede alla vittoria, ecco le parole in conferenza stampa: “Ci sono ancora novanta minuti e me li vado a battagliare. È una partita difficile contro una squadra che ha quasi vinto il campionato e che ha giocato un calcio spettacolare. È chiaro che la mia capacità domenica deve essere quella di tenere sempre la squadra in partita, perché non si sa ...

Napoli : maestra picchiata davanti ai bambini : Napoli - Schiaffi e pugni fino allo stordimento: la mamma di un piccolo alunno della scuola Leopardi di Fuorigrotta si è così accanita nei confronti di un’insegnante, davanti ad altri bambini attoniti. La maestra è stramazzata al suolo priva di sensi ed è stata in seguito ricoverata al San Paolo, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico contusivo. maestra di esperienza e ritenuta mite da parte dei genitori degli alunni, è stata ...

Gazebo M5s-Lega - a Napoli contestazione dei centri sociali. Cori e lanci di carta igienica : “Avete dimenticato il Sud” : Proteste a Napoli, dove alcuni attivisti dei centri sociali hanno organizzato una contestazione davanti ai Gazebo informativi del Movimento 5 stelle e a quelli della Lega, allestiti per permettere ai supporter di votare il contratto di governo. “Per una poltrona avete dimenticato la terra dei fuochi”. Insurgencia, il centro sociale che da sempre contesta la Lega e Matteo Salvini questa volta ne ha anche per i grillini. “Onorevole tu la vieni a ...

Napoli - Allan chiama De Laurentiis 'Avanti con Sarri e con questo gruppo per vincere' : 'IMPORTANTE CONTINUARE TUTTI INSIEME' - 'Ci tenevamo tanto per i tifosi che meritavano di vincere lo scudetto - spiega il brasiliano in un'intervista ai microfoni di Sky Sport -. Ma non finisce qui, ...

Napoli - MAESTRA PICCHIATA DAVANTI AI BAMBINI : TRAUMA CRANICO/ Scuola Fuorigrotta : dimessa oggi dall'ospedale : NAPOLI, MAESTRA aggredita e PICCHIATA a Scuola DAVANTI ai BAMBINI della Scuola materna: ultime notizie, Fuorigrotta. TRAUMA CRANICO per la docente, denunciata la madre 31enne(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:39:00 GMT)

Allegri : "Probabilità altissime che resti alla Juventus"/ "Serve rispetto : non paragonateci al Napoli" : Allegri: "Probabilità altissime che resti alla Juventus". Conferenza stampa pre-Verona, il tecnico bianconero ha parlato anche del confronto col Napoli(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:17:00 GMT)

Napoli - l?ultimo saluto alla stagione La folla chiede a Sarri di restare Ma l'ok del mister è ancora lontano : Non serve lo scudetto a Napoli per essere felici, non serve soprattutto ai napoletani che con i loro beniamini azzurri vogliono fare festa. Così si ritrovano all?esterno di Villa...

Napoli a cena - i tifosi chiedono a Sarri di restare. De Laurentiis : 'Autore e scultore della Grande Bellezza' : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il Mondo . Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne ...

Tragedia sfiorata a Napoli : crolla un cornicione a due passi dalla Questura : Tragedia sfiorata al centro di Napoli. Un grosso pezzo di cornicione si è staccato da un palazzo in Rua Catalana, all'altezza del civico 118, a due passi dalla Questura di Napoli. Al momento del ...

Napoli - esplode l'airbag : bimba di due anni in ospedale in arresto cardiaco : Una bimba di 2 anni è stata trasportata all'ospedale San Paolo di Napoli in condizioni gravissime. La piccola, accompagnata al nosocomio in via Terracina dal padre e da un'altra...

Napoli - Sarri resta o va via?/ Dopo il Chelsea spunta il Tottenham : 12 club lo hanno cercato! : Napoli, Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli scenari sul suo futuro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:52:00 GMT)

Camorra : baby boss Napoli - festa e champagne in discoteca : Intanto la Corte Appello conferma le condanne per la 'paranza dei bimbi', il sodalizio camorristico costituito da giovani esponenti delle famiglie Giuliano, Amirante, Brunetti e Sibillo, attive nel ...