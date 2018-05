Napoli | De Laurentiis Sarri Tempo scaduto Il tecnico Meglio finire quando storia è bella

De Laurentiis gela i tifosi del Napoli : 'Sarri resta? Tempo scaduto' : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss dopo Napoli-...

Napoli - De Laurentiis festeggia così : 'Sono felice - non potevo rubare Sarri? Il tempo è già scaduto' : Grazie a tutti, a Sarri, ai giocatori, a Giuntoli e ai nostri meravigliosi tifosi ovunque nel mondo', scrive il presidente azzurro, che poi condivide su Twitter le immagini dei festeggiamenti nello ...

Napoli - De Laurentiis attacca la Juve : “Adesso si sono inventati le seconde squadre” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis non le manda a dire e punta il dito contro la Juventus. Intervenuto durante il convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, il primo tifoso partenopeo ha lanciato una frecciatina ai bianconeri. “ORA SI sono inventati LE seconde SQUADRE” Queste le parole di De Laurentiis: “Lavoro per la nuova casa […] L'articolo Napoli, De Laurentiis attacca la Juve: “Adesso si sono ...

Napoli - Allan chiama De Laurentiis 'Avanti con Sarri e con questo gruppo per vincere' : 'IMPORTANTE CONTINUARE TUTTI INSIEME' - 'Ci tenevamo tanto per i tifosi che meritavano di vincere lo scudetto - spiega il brasiliano in un'intervista ai microfoni di Sky Sport -. Ma non finisce qui, ...

Napoli - De Laurentiis attacca la Juve : “Adesso si sono inventati le secondo squadre” : Napoli, DE Laurentiis- Aurelio De Laurentiis non le manda a dire e punta il dito contro la Juventus. Intervenuto durante il convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, il primo tifoso partenopeo ha lanciato una frecciatina ai bianconeri. “ORA SI sono inventati LE SECONDE SQUADRE” Queste le parole di De Laurentiis: “Lavoro per la nuova casa […] L'articolo Napoli, De Laurentiis attacca la Juve: “Adesso si sono ...

De Laurentiis : “aspetto risposte per realizzare Casa Napoli” : “Aspetto risposte per 100 ettari per realizzare ‘Casa Napoli'”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, intervenuto al 19esimo convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, in città. “Cercherò di costruire uno stadio che sarà un gioiello – ha affermato – di 30mila posti non con sediolini, vengo dal cinema e credo che si debba stare comodi”. “Con schermi alti 150 metri per la moviola ...

Napoli - De Laurentiis : 'Stadio? Non posso fare la figura del pezzente' : 'Non posso fare la figura del pezzente in Europa'. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Calcio Napoli, intervenuto oggi al 19esimo convegno dei Giovani imprenditori edili Ance, parlando dello ...

Napoli - Sarri e de Laurentiis a cena/ Rinnovo in arrivo? Il presidente cita Sorrentino : "La grande bellezza" : Napoli, Sarri resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli scenari sul suo futuro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 01:21:00 GMT)

Napoli “Grande Bellezza” : ecco il discorso del presidente De Laurentiis - indicazioni su Sarri : Cena di fine stagione per il Napoli, il club azzurro insieme dopo un campionato straordinario che si è però concluso senza conquistare lo scudetto. Nel frattempo l’ultimo colloquio tra Sarri e De Laurentiis è stato positivo, la conferma arriva dal discorso finale del numero azzurro: “Partendo da Maurizio Sarri ed arrivando a voi tutti della squadra e dello staff tecnico, vi dico grazie per questa grandissima stagione che ...

Napoli a cena - i tifosi chiedono a Sarri di restare. De Laurentiis : 'Autore e scultore della Grande Bellezza' : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il Mondo . Quello che avete fatto resterà per sempre nella storia del Calcio Napoli. E io ve ne ...

A cena nasce il nuovo Napoli? De Laurentiis : "Sarri è grande bellezza" : Siete stati protagonisti di un calcio spettacolare, notato e apprezzato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Maurizio Sarri è stato l'autore e lo scultore di questa grande bellezza". ? tavolata...

Napoli - SARRI E DE LAURENTIIS A CENA/ Animi rasserenati e tanti sorrisi : il toscano verso la permanenza : NAPOLI, SARRI resta o va via? Dopo il Chelsea spunta il Tottenham: 12 club lo hanno cercato! Le ultime notizie sull'allenatore toscano e gli sCENAri sul suo futuro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:04:00 GMT)

Napoli. De Laurentiis si tiene stretto Sarri con 4 milioni : Continuità in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis ha incontrato mister Maurizio Sarri. Con loro l’amministratore delegato, Andrea Chiavelli, il vice

Napoli calcio - summit De Laurentiis-Sarri. Le ultime sulla panchina azzurra : Animi più sereni a Castel Volturno: vicina la permanenza dell'allenatore toscano, che ha ricevuto garanzie economiche e tecniche per continuare il progetto