Napoli | ambulanza circondata e presa a calci | ' È la 34esima aggressione dall' inizio

Ambulanza Napoli : indagini - non è assalto : 18.28 Non sarebbe stato un assalto a far deflagrare i vetri di un'Ambulanza il 12 maggio scorso a Napoli. Dalle indagini della polizia sembra che la causa sia accidentale, non dolosa. Il caso era nato dopo la denuncia di operatori sanitari, secondo cui l'Ambulanza era stata assalita con un palo di ferro, che aveva mandato in frantumi il vetro laterale del mezzo che stava trasportando un paziente. Sarebbe invece stato il mezzo stesso a urtare ...

Napoli - agguato all'ambulanza del 118 : 'Il finestrino è esploso - potevamo morire tutti' : Antonella Vacca infermiera, Mirko Tarallo autista , entrambi della Croce rossa italiana, , e Felicetta Maione, medico, dipendente precaria della Asl Napoli 1: eccoli gli eroi civili del 118 della ...

Napoli - spranga contro ambulanza : infermiera protegge paziente/ Emergenza sicurezza - appello alle istituzioni : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:55:00 GMT)

Napoli - PALETTO DI FERRO CONTRO AMBULANZA : INFERMIERA PROTEGGE PAZIENTE/ Ordine dei Medici - "vergogna" : NAPOLI, passante rompe vetro AMBULANZA in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: INFERMIERA con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:09:00 GMT)

Tombino di ferro contro un'ambulanza - ira dei medici : "Napoli come Raqqa" : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa", la città della Siria distrutta dall'Isis. Il duro paragone arriva da Silvestro...

Tombino di ferro contro un'ambulanza con ferito in codice rosso a bordo. L'ira dei medici : «Napoli è come Raqqa» : «Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa», la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti,...

Ambulanza presa a sprangate - medici : "Napoli come Raqqa" : "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa ". Così Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, commentando l'aggressione avvenuta ai ...

Napoli - paletto di ferro contro ambulanza : infermiera protegge paziente/ "Qui come a Raqqa" - servono blindati? : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:29:00 GMT)

Aggressione ad ambulanza a Napoli : ferita un’infermiera : Aggressione ad ambulanza a Napoli: ferita un’infermiera Una persona, con un paletto di ferro, ha rotto il vetro del mezzo che trasportava in codice rosso un paziente. È successo in largo Antignano. L’addetta del 118 ha riportato traumi ed escoriazioni. Il presidente dell'Ordine dei medici: "Napoli come ...

Napoli - passante sfonda vetro ambulanza : 16.55 Con un paletto di ferro, un passante ha rotto il vetro di un'ambulanza mentre il mezzo stava trasportando in codice rosso un paziente. L'infermiera dell'equipaggio del mezzo di soccorso ha riportato traumi ed escorazioni.E' successo a Napoli, a largo Antignano. "Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa", la città della Siria distrutta dall'Isis. Così il presidente dell'Ordine dei Medici ...

Napoli - raid contro l'ambulanza : vetro in frantumi - infermiera in ospedale : Questa mattina, il servizio di un'ambulanza del 118 è stato messo a repentaglio dallo scoppio di un vetro del veicolo. L'episodio è avvenuto alle 9.30 mentre il mezzo della Croce Rossa, postazione ...

Ferita infermiera ambulanza - l'ira del presidente dell'Ordine dei medici : 'Napoli è come Raqqa' : 'Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa', la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti, presidente dell'Ordine dei medici di ...

Aggressione ad ambulanza a Napoli : ferita un'infermiera - : Una persona, con un paletto di ferro, ha rotto il vetro del mezzo che trasportava in codice rosso un paziente. È successo in largo Antignano. L'addetta del 118 ha riportato traumi ed escoriazioni. Il ...

Ferita infermiera ambulanza - l'ira del presidente dell'Ordine dei medici : «Napoli è come Raqqa» : «Per i medici e per chi in generale lavora per la salute dei cittadini, Napoli è come Raqqa», la città della Siria distrutta dall'Isis. Così Silvestro Scotti,...