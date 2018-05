Nadia Toffa torna a Le Iene? Silenzio sui social | i fan l' aspettano e spunta un “mi

Le Iene – Ventottesima puntata del 20 maggio 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Ventottesima puntata, la tredicesima della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Ventottesima puntata del 20 maggio 2018 – Con Nadia Toffa, ...

Nadia Toffa - quando tornerà alle Iene? Ecco le sue condizioni di salute : Nadia Toffa continua a lottare come una leonessa per combattere la sua malattia. La conduttrice delle 'Iene' da un po' di settimane è assente dal mondo della televisione poiché i medici gli hanno consigliato di prendersi una pausa per recuperare le forze. Nadia il 12 marzo doveva essere ospite al serate di Amici (talent show) condotto da Maria De Filippi ma purtroppo non gli è stato possibile ed ha dovuto rimandare l'appuntamento. I tantissimi ...

LE IENE SHOW/ Diretta e servizi : premiata l'inchiesta di Nadia Toffa e Fubini su prostituzione minorile : Le IENE SHOW tornano in onda oggi, domenica 20 maggio, in prima serata su Italia 1 con Nicola Savino, Matteo Viviani e Giulio Golia. I servizi della serata.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:54:00 GMT)

ALESSIA MARCUZZI/ Un pensiero per l'amica Nadia Toffa costretta a nuove cure : "Daje Nadia!" (Che tempo che fa) : Le nuove borse del brand di ALESSIA MARCUZZI sono presenti nel gruppo commerciale Rinascente. Oggi la conduttrice sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:42:00 GMT)

Il cancro non è tabù : da Nadia Toffa a Carolyn Smith/ Arianna Stabile : “La mia battaglia” (La Vita in Diretta) : Il cancro non è tabù: da Nadia Toffa a Carolyn Smith. Lo racconta Arianna Stabile a La Vita in Diretta nella puntata di oggi: la battaglia contro il tumore, l'importanza della prevenzione(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:56:00 GMT)

Nadia Toffa - premiata la sua bravura per il reportage sulla prostituzione alle 'Iene' : Nadia Toffa , inviata de Le Iene , assente dal video perché impegnata a combattere il tumore, ha vinto il Premio Lucchetta a Trieste : giunto alla sua 15edizione e anche quest'anno si fa portavoce ...

Nadia Toffa telefona alle Iene - tutti commossi : 'Il mio corpo si deve riposare' Video : Durante l'ultima trasmissione andata in onda del programma Le Iene, Nadia Toffa ha fatto una telefonata durante la diretta cogliendo di sorpresa tutti quanti. La presentatrice è ancora costretta al riposo a casa, a stare lontana dalle telecamere, però con una telefonata ha voluto dimostrare vicinanza ai suoi colleghi e alla redazione per rassicurarli sulle sue condizioni di salute. La telefonata della Toffa durante la diretta La Toffa ha ...

Nadia Toffa - l'abbraccio dei vip. Barbara D'Urso ed Alessia Marcuzzi : 'Torna presto' : Dopo aver parlato della sua malattia tanti amici del mondo dello spettacolo le sono stati vicino, come dimostra anche il suo ultimo post sui social. È di domenica scorsa l'annuncio della sua non ...

Nadia Toffa rassicura : “Giuro che ci rivediamo presto!” : “Giuro che ci rivediamo presto, presto, presto“: con queste parola Nadia Toffa rassicura i suoi fan: “Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca, è per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola. Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci ...

Nadia Toffa non torna a Le Iene/ La telefonata in diretta : "Devo fare la brava - domenica prossima ci sarò!" : Nadia Toffa non torna a Le Iene: la giornalista e inviata del programma di Italia 1 ha comunicato la notizia ai fans con un messaggio pubblicato sui social promettendo di tornare presto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:16:00 GMT)