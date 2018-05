Nadal torna il re di Roma | Zverev ko due set a uno

Internazionali tennis Roma 2018 : Nadal Re per l'ottava volta al Foro. Rafa torna n°1 del ranking : Nadal, che ha perso appena due set al Foro Italico, tornerà da lunedì numero 1 del mondo , spodestando nuovamente Roger Federer, che aveva approfittato dell'eliminazione del maiorchino ai quarti di ...

Internazionali d’Italia – Nadal fa la danza della pioggia e batte Zverev : Rafa re di Roma - torna numero 1 : Rafa Nadal batte Alexander Zverev e si laurea campione degli Internazionali d’Italia per l’8ª volta in carriera: lo spagnolo soffre, poi la pioggia gli dà una mano per vincere il terzo set Dopo la vittoria di Elina Svitolina nella finale femminile, lo spettacolo degli Internazionali d’Italia 2018 si conclude con la finale maschile che mette di fronte Alexander Zverev e Rafa Nadal. Un ultimo atto accattivante con il talentino tedesco, ...

Tennis - Roger Federer torna numero uno al mondo senza giocare! Decisiva la sconfitta di Nadal a Madrid! : Non soltanto la striscia dei 50 set consecutivi vinti sulla terra rossa bruscamente interrotta, ma anche la beffa di dover rinunciare al numero uno mondiale: l’iberico Rafael Nadal, lunedì, al rilascio del nuovo ranking ATP non siederà più sul trono del Tennis maschile, non avendo difeso i 1000 punti guadagnati a Madrid lo scorso anno. Dal 14 maggio il “nuovo” re sarà l’elvetico Roger Federer, che sfrutta la debacle dello ...

Madrid - Nadal ko con Thiem. Federer torna numero uno : Rafael Nadal è stato eliminato ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid , terra, montepremi 6.200.860 euro, . Lo spagnolo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, è stato sconfitto dall'austriaco Dominic Thiem, numero 7 del ranking Atp e 5 del seeding, con il punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e 56 minuti. Con questo ko Nadal perderà ...

Tennis - ranking Atp : Nadal al comando - Fognini torna 20° : ROMA - Ultima settimana dedicata alla Coppa Davis e ranking Atp invariato nelle posizioni che contano. Al comando resta Rafa Nadal , che proprio sulla terra rossa di Valencia ha fatto il suo rientro ...

Tennis - Davis : quattro top ten in campo. Torna Nadal - Zverev vince la prima : Ora nel secondo singolare è in campo proprio il mancino di Manacor, 31 anni, contro Philipp Kohlschreiber, 34 anni e n°34 al mondo. Proprio nella Spagna c'è stato il forfait dell'ultim'ora di Pablo ...

Tennis - Nadal ritorna numero uno E adesso eguaglierà John McEnroe : Federer si ferma a quota 308 settimane da leader e Nadal inizia così la sua 168° settimana da numero 1 del mondo. Nadal rimarrà numero 1 del mondo sicuramente fino alla conclusione del Masters 1000 ...

Tennis - classifiche : Nadal torna sul trono - Halep sempre regina : L'unica novità è il ritorno fra le prime dieci al mondo di Sloane Stephens, vincitrice del Premier di Miami: la statunitense si porta al nono posto della classifica, facendo scivolare indietro di una ...

Nadal vs Federer : Rafa torna numero 1 del mondo - ma il regno è già a rischio : Si tratta del terzo avvicendamento da inizio 2018 , l'ultima volta era il 2001, quando Gustavo Kurten iniziò l'anno da numero 1 del mondo, poi il 29 gennaio fu superato da Marat Safin che ripassò la ...

Classifica Atp - Nadal torna numero 1. Isner rientra nella top 10 : Escono dai primi cento al mondo Fabbiano e Berrettini mentre la vittoria del Challenger di Marbella permette a Travaglia di balzare in avanti di 14 posti: il 25enne di Ascoli Piceno è ora 109esimo. , ...

Tennis - Ranking ATP (2 aprile) : Rafael Nadal torna in vetta - John Isner nella top10. Fabio Fognini n.1 italiano : Cambiamento al vertice del Ranking ATP. Come già si sapeva da qualche giorno l’eliminazione a Miami è costata la leadership mondiale allo svizzero Roger Federer, vincitore della passata edizione del 1000 in Florida, scavalcato dal suo eterno rivale Rafael Nadal che torna a comandare anche se fermo per infortunio. Rimane al terzo posto il croato Marin Cilic mentre sale in quarta piazza il tedesco Alexander Zverev, finalista del torneo ...

Tennis - Rafael Nadal torna a giocare! Trascinerà la Spagna contro la Germania in Coppa Davis : Rafael Nadal è pronto per tornare a giocare! Il mancino di Manacor è fermo ai box dal mese di gennaio, cioè da quando si arrese a Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open a causa di un problema fisico. Dopo oltre due mesi, il 31enne vestirà la casacca della Spagna per affrontare la Germania nei quarti di finale della Coppa Davis (6-8 aprile sulla terra rossa di Valencia). Si tratta di un ritorno in pompa magna per il numero 1 al ...

Tennis - Nadal torna Re senza giocare Tre numeri 1 in tre mesi : come nel 2001 : hewitt - L'ultimo giocatore a scoprirsi numero 1 del mondo senza giocare era stato Lleyton Hewitt il 12 maggio 2003. L'australiano non giocava da Miami, quando perse al primo turno dal qualificato ...