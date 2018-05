Nadal ancora re di Roma : (AdnKronos) – Rafael Nadal ha vinto gli Internazionali d’Italia battendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-3. Il mancino spagnolo, numero 2 della classifica mondiale e primo favorito del tabellone in due ore e nove minuti si è imposto sul tedesco, numero 3 della classifica mondiale e secondo favorito del tabellone, nonché campione in carica, alla quinta sconfitta in altrettante sfide con il maiorchino. Con il trionfo ...

Zverev : 'Non sono ancora al livello di Nadal e Federer' : Quando è in forma è un top ten al mondo. Oggi ha sbagliato poche palle, non è stato facile. sono ai quarti di finale di un Masters 1000, sono felice di andare avanti'. Da numero 3 al Mondo, data ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. C’è ancora Thiem all’orizzonte! : Dando un’occhiata al tabellone degli Internazionali d’Italia, un brivido sarà corso lungo la schiena dello spagnolo Rafael Nadal: ancora una volta, come accaduto lo scorso anno al Foro Italico, e come successo oggi a Madrid, il maiorchino potrebbe incrociare sulla terra rossa capitolina l’austriaco Dominic Thiem, che lo ha battuto in entrambe le circostanze citate. Lo scontro tra Nadal e Thiem non è raro sulla terra battuta: un ...

Tennis : ancora Thiem - Nadal eliminato a Madrid : ancora Domenic Thiem sulla strada di Rafa Nadal. Dopo l'anno scorso a Roma, l'austriaco riesce a bloccare lo spagnolo anche a Madrid imponendosi in due set con il punteggio di 7-5, 6-3. In semifinale ...

Tennis - Madrid Nadal travolge Monfils. Djokovic ancora sconfitto avanti Edmund : 2 del mondo è stata eliminata agli ottavi dall'olandese Kiki Bertens, n. 20 Wta, che le ha concesso appena 4 giochi , 6-2, 6-2, in un'ora di gioco. Non ha tradito, invece, la n. 1, Simona Halep che ...

Tennis - Madrid : Nadal travolge Monfils. Djokovic ancora sconfitto : avanti Edmund : Madrid - Rafa Nadal continua la sua perfetta striscia sulla terra rossa. Dopo i successi a Montecarlo e a Barcellona , è partito con il piede giusto anche al Masters 1000 di Madrid, ottenendo il 13° ...