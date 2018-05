sportfair

: Tennis, Internazionali d’Italia: Nadal ancora re di Roma, battuto Zverev - Corriere : Tennis, Internazionali d’Italia: Nadal ancora re di Roma, battuto Zverev - sherlock5stelle : Nadal ancora re di Roma : - superboss3 : @newyorker01 #Zverev si è buttato via. Ma complimenti a nonno #Nadal . Ancora gli regge la pompa... ???? -

(Di domenica 20 maggio 2018) (AdnKronos) – Rafaelha vinto gli Internazionali d’Italia battendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-1, 1-6, 6-3. Il mancino spagnolo, numero 2 della classifica mondiale e primo favorito del tabellone in due ore e nove minuti si è imposto sul tedesco, numero 3 della classifica mondiale e secondo favorito del tabellone, nonché campione in carica, alla quinta sconfitta in altrettante sfide con il maiorchino. Con il trionfo di oggi, il tennista spagnolo conquista così il suo ottavo trofeo nel torneo Atp Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.872.105 euro che si è concluso sui campi in terra rossa del Foro Italico a. In generale si tratta del 78esimo trofeo in carriera – su 113 finali complessive disputate – per, che grazie a questo successo, a cinque anni di distanza dal precedente, lunedì tornerà numero 1 del mondo scavalcando di nuovo in ...