MX2 | GP Germania 2018 | Jorge Prado vince a Teutschenthal ma Pauls Jonass rimane al

oasport

: Jorge #Prado vince il #MXGPGermany della #MX2 ma Pauls #Jonass mantiene 22 punti di vantaggio. Bene #Cervellin - OA_Sport : Jorge #Prado vince il #MXGPGermany della #MX2 ma Pauls #Jonass mantiene 22 punti di vantaggio. Bene #Cervellin - MxAddiction : Prado firma la pole position della MX2 in Germania. Jonass secondo - - Femon_Parts : RT @corsedimoto: MXGP GERMANIA Tutto il week end di Teutschenthal in direta web su -

(Di domenica 20 maggio 2018)il Gran Premio didella MX2 grazie al successo in Gara-2 (ed al secondo posto della prima manche) ea 22 punti in classifica generale dal campione del mondo in caricache si era aggiudicato Gara-1. In ottica iridata, dunque, non cambia granchè, ma c’è la conferma che per il lettone quest’anno sarà dura, e lo spagnolo glielo sta ribadendo ad ogni appuntamento. Perde terreno, invece, il terzo della graduatoria, Thomas Kjer Olsen che si classifica solamente 15esimo in Gara-1 e lascia sul campo punti pesanti, ritrovandosi ora a -63. Buone prove per Michele Cervellin, sesto e settimo nelle due prove odierne. In Gara-1 vittoria del lettone(KTM) che precede lo spagnolodi appena 1.4 secondi, mentre al terzo posto conclude il sudafricano Calvin Vlaanderen a 3.0. Quarta posizione per il britannico Ben Watson ...