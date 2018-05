Muore a 88 anni e lascia tutto a Berlusconi Davvero?

Cervia - Martina Muore a 15 anni di leucemia : “Non dimenticheremo i tuoi occhi sinceri” : Cervia ha detto addio a Martina Andreea Mocean, ragazza di 14 anni morta per una forma di leucemia molto aggressiva che l'ha portata via in brevissimo tempo. Aveva scoperto di essere malata solo due settimane prima del decesso. "Abbiamo tentato il possibile, ma è stato tutto inutile".Continua a leggere

"Coach - ho sete" : stella del basket si accascia durante la partita e Muore a 16 anni : Una giovane promessa del basket , Javon Craddock, è morto nel corso di una partita a soli 16 anni per cause ancora ignote. Poco prima di perdere i sensi ha chiesto al suo allenatore qualcosa da bere, poi è svenuto. "Sarebbe potuto entrare nella storia di questo sport, siamo sconvolti".

Muore a 88 anni e lascia 3 milioni di euro in eredità a Silvio Berlusconi : Una donna originaria de L'Aquila di 88 anni ha lasciato tutti i suoi beni, per un valore di circa tre milioni di euro, a Silvio Berlusconi. Ex dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri la donna ha voluto in questo modo ringraziare il "Cavaliere", con il quale ha a lungo collaborato.