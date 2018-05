Muore a 88 anni e lascia la sua eredità a Silvio Berlusconi | «Un patrimonio di 3 milioni

“Coach - ho sete” : stella del basket si accascia durante la partita e Muore a 16 anni : Una giovane promessa del basket , Javon Craddock, è morto nel corso di una partita a soli 16 anni per cause ancora ignote. Poco prima di perdere i sensi ha chiesto al suo allenatore qualcosa da bere, poi è svenuto. "Sarebbe potuto entrare nella storia di questo sport, siamo sconvolti".Continua a leggere

Muore a 88 anni e lascia 3 milioni di euro in eredità a Silvio Berlusconi : Una donna originaria de L'Aquila di 88 anni ha lasciato tutti i suoi beni, per un valore di circa tre milioni di euro, a Silvio Berlusconi. Ex dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri la donna ha voluto in questo modo ringraziare il "Cavaliere", con il quale ha a lungo collaborato.Continua a leggere