MotoGp | Zarco fa mea culpa | “volevo superare Lorenzo | ma forse avrei dovuto aspettare”

MotoGp - Pagelle GP Francia 2018 : Marc Marquez impeccabile - Petrucci e Rossi ottimi - male Vinales - dietro la lavagna Dovizioso - Zarco e Iannone : Anche il Gran Premio di Francia della MotoGP non ci ha certo fatto annoiare. Errori, cadute, tanti spunti e conferme, come che Marc Marquez ha ribadito di essere l’uomo da battere, ma che non è una impresa semplice per nessuno, tanto che Andrea Dovizioso e Johann Zarco spingono troppo e cadono. male la Yamaha nel suo complesso, con un Valentino Rossi davvero stoico con un podio insperato. Andiamo, quindi, a dare le Pagelle ai protagonisti ...

MotoGp - GP di Le Mans : vince Marquez - 2° Danilo Petrucci - 3° Valentino Rossi. Out Dovizioso e Zarco : Calcolando le difficoltà Honda delle scorse stagioni sul tracciato francese, è una conferma di quanto il team del campione del mondo uscente sia ulteriormente migliorato. In terza casella c'è Danilo ...

MotoGp – In Francia c’è anche la sexy Veronika - fidanzata di Zarco : Johann ha un motivo in più per far bene [GALLERY] : Veronika Tielovà: a bordo pista a Le Mans la sensualissima fidanzata di Johann Zarco Johann Zarco ha fatto centro! Il francese della Tech3 riesce sempre a far parlare di sè per le sue fantastiche prestazioni in pista. Zarco è il poleman del suo Gp di casa, a Le Mans, dove oggi avrà un motivo in più per far bene e cercare di conquistare il gradino più alto del podio. Stiamo parlando della sua fidanzata, la modella ceca Veronika Thielová, che sta ...

MotoGp - GP Francia : Johann Zarco a Le Mans conquista la pole più bella : La voleva più di ogni altra cosa al mondo: è la quarta pole della carriera di Johann Zarco, uno abituato spesso a partire dalla prima fila, ma essere lì davanti a tutti nel Gran Premio di casa è un'emozione che neanche lui pensava ...

MotoGp – Zarco in pole in Francia : le FOTO più belle delle qualifiche a Le Mans : Johann Zarco poleman del Gp di Francia: le FOTO più belle delle qualifiche di Le Mans Zarco è il poleman del Gp di Francia. Alle sue spalle Marquez e Petrucci. Nella gallery le FOTO più belle delle qualifiche disputate oggi sul circuito di Le Mans. L'articolo MotoGp – Zarco in pole in Francia: le FOTO più belle delle qualifiche a Le Mans sembra essere il primo su SPORTFAIR.

MotoGp – Valentino Rossi - gli errori e i dati di Zarco : le sensazioni del Dottore dopo le qualifiche di Le Mans : Le parole di Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di Francia: il Dottore ammette di aver commesso qualche errore Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo posto il campione ...

MotoGp - Francia : pole di Zarco davanti a Marquez. Rossi nono : LE MANS , Francia, - 'Ici, c'est Zarco', è scritto all'entrata del suo box. Appunto. Qui a Le Mans, Francia, comanda lui. Johann Zarco conquista una impressionante pole sul circuito di casa , 1'31'185,...

MotoGp Le Mans : pole Zarco - secondo Marquez - terzo Petrucci : Johann Zarco conquista la pole di Le Mans, precedendo sul traguardo Marc Márquez e Danilo Petrucci. La coppia di Ducati sarà in seconda fila e quella delle Yamaha in fondo alla top ten Johann Zarco si fa un doppio regalo: il francese alla guida della Yamaha non ufficiale conquista la pole sul circuito di casa e fissa il nuovo record della pista (1:31.185). Si tratta della quarta pole position in carriera (doppiando, ...

MotoGp – Zarco senza pressioni : “la gara? Voglio solo divertirmi” : Le sensazioni di Johann Zarco dopo la pole position conquistata oggi a Le Mans davanti al suo pubblico Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo posto il campione del mondo in carica e ...

MotoGp – Zarco in pole position davanti al suo pubblico : la griglia di partenza del Gp di Francia : Johann Zarco in prima fila, alle spalle del francese della Tech3 Marquez e Petrucci: la griglia di partenza del Gp di Francia Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo posto il campione del ...

MotoGp - Marquez snobba Zarco e si concentra su… Dovizioso : “sarà lui il pilota più pericoloso” : Marc Marquez ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp di Le Mans, sottolineando però di temere più Dovizioso di Zarco Quarta pole position per Johann Zarco, ma quella di Le Mans è certamente la più bella di tutte essendo arrivata davanti al proprio pubblico. AFP/LaPresse Il francese della Tech 3 beffa Marc Marquez proprio nel finale, costringendolo ad accontentarsi del secondo posto dopo aver tentato il tutto per tutto nell’ultimo ...