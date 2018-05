MotoGp | Viñales bacchetta la Yamaha | “non abbiamo preso la strada giusta | è frustrante

MotoGp - Francia : terze libere a Vinales - poi Marquez e Valentino : Maverick Vinales su Yamaha è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio di Francia di MotoGp con il tempo di 1'31?619. Alle sue spalle Marc Marquez su Honda , 1'31?774, e ...

MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifiche delle prove libere 3. Maverick Vinales vola - ottimo Valentino Rossi (3°) : E’ stato lo spagnolo Maverick Vinales, in sella alla Yamaha, ad ottenere la miglior prestazione delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, sulla sua M1, negli ultimi minuti si è preso la vetta con il tempo di 1’31″619, primo anche nella classifica combinata dei tempi, confermando come la propria moto a Le Mans sia molto veloce. Alle spalle del n.25, il leader del Mondiale Marc ...

MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifica delle prove libere 3 e del combinato. Maverick Vinales davanti a tutti - Valentino Rossi chiude terzo : Nelle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale di MotoGP, il migliore è stato Maverick Vinales in sella alla Yamaha con il crono di 1’31″619 a precedere la Honda di Marc Marquez (1’31″774) e la Yamaha di Valentino Rossi (1’31″810). Fuochi d’artificio nel finale con caduta anche per il leader del Mondiale. Più attardato Andrea Dovizioso (15°) che però rientra nella top 10 della ...

MotoGp - Viñales ritrova il sorriso a Le Mans : “abbiamo un grande potenziale - proveremo a sfruttarlo al massimo” : Soddisfatto del comportamento della sua moto Maverick Viñales, il pilota della Yamaha felice al termine della prima giornata di libere a Le Mans Dopo la sessione di questa mattina a Le Mans, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per le seconde prove libere del Gp di Francia. Se al mattino il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che ha beffato sul finale Andrea Dovizioso (QUI l’articolo dei tempi delle FP1), nel pomeriggio è ...

MotoGp - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 1. Marc Marquez il più veloce davanti a Dovizioso e Vinales. Valentino Rossi chiude in sesta piazza : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez sempre in vetta anche nelle prove libere 1 del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo, in sella alla Honda, ha ottenuto il miglior tempo di 1’32″476 precedendo un ottimo Andrea Dovizioso (Ducati) di 0″025 e la Yamaha di Maverick Vinales di 0″067. C’è da dire che sia Marquez che Vinales hanno stampato crono molto rapidi, non cambiando mai la media al ...

MotoGp – I test regalano fiducia a Vinales : “arrivo a Le Mans con sensazioni positive” : Maverick Vinales in Francia per far bene: le sensazioni dello spagnolo Yamaha alla vigilia del Gp di Le Mans Marquez e colleghi sono pronti per un nuovo weekend di gara. Dopo una settimana di pausa, durante la quale i piloti della MotoGp sono comunque scesi in pista per due giornate di test, una a Jerez e una al Mugello, adesso si torna a sfrecciare a caccia di importanti vittorie e preziosi punti. La Yamaha cercherà di risollevarsi dopo il ...

MotoGp - GP Francia 2018 : Yamaha - è già una stagione di transizione? Le difficoltà di Valentino Rossi e Vinales - sviluppi solo tra qualche mese : Nel pRossimo weekend il grande Circus del Motomondiale si presenta in Francia, a Le Mans, per il quinto appuntamento stagionale. Nella classe regina si è reduci dal trionfo di Jerez de la Frontera (Spagna) di Marc Marquez, sempre più solo in vetta alla classifica generale, con 12 punti di vantaggio sul francese Johann Zarco (Yamaha) e 20 lunghezze su Maverick Vinales (Yamaha). Attualmente, Valentino Rossi è sesto a quota 40 punti, a -30 dal ...

MotoGp Jerez - la griglia di partenza : guai per Valentino Rossi e Vinales : MotoGp Jerez – Si sono conclude le qualifiche di MotoGp e non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Le Honda hanno confermato il fantastico feeling dimostrato nel corso di tutto il weekend, che piazza una splendida doppietta, con Cruthclow e Pedrosa in prima fila, seguiti da Zarco. Prestazione positiva per Lorenzo, che è riuscito a conquistare un ottimo quarto posto, davanti al campione del mondo in carica Marc Marquez, quinto. ...

