MotoGP | Mondiale 2018 | Andrea Dovizioso | un errore pesantissimo Il sogno iridato è già

MotoGP - Marc Marquez : il Mondiale è già vinto? Superiorità netta e mancanza di un vero avversario : Sono passate solamente cinque gare in questo Mondiale 2018 della MotoGP, ma Marc Marquez ha già, quasi (proviamo ad usare la scaramanzia) chiuso i conti in ottica titolo. 95 punti conquistati contro i 59 del secondo in graduatoria, Maverick Vinales. Due numeri lontani e che si possono invertire, ma che parlano chiaro sul livello attuale del campione del mondo in carica e, soprattutto, dei suoi rivali. Spesso le cifre sono fredde e non dicono ...

MotoGP – Petrucci euforico dopo la gara di Le Mans : “se devo continuare a far secondo quasi vinco il mondiale - ” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il favoloso secondo posto di oggi al Gp di Francia alle spalle di Marc Marquez Una gara emozionante e ricca di colpi di scena oggi a Le Mans! Ad aggiudicarsi la vittoria è stato un eccellente Marc Marquez, alla sua terza vittoria consecutiva dopo Austin e Jerez. Complice la caduta di Dovizioso lo spagnolo della Honda si conferma sempre più leader della classifica generale e può godersi un po’ di relax ...

MotoGP - Classifica Mondiale piloti 2018 : Marc Marquez allunga - +36 su Vinales. Valentino Rossi quarto : Marc Marquez ha piazzato l’allungo nella Classifica generale del Mondiale MotoGP grazie alla vittoria ottenuta nel GP di Francia 2018. Lo spagnolo ha conquistato il terzo successivo consecutivo e ora ha 36 punti di vantaggio su Maverick Vinales, 37 su Johann Zarco e 39 su Valentino Rossi: si lotta per il secondo posto. La seconda caduta di fila costa cara ad Andrea Iannone che scivola in settima posizione a 49 punti dal Campione del ...

Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp Francia 2018 a Le Mans. Marquez sta tentando il primo allungo, i Piloti italiani devono recuperare

MotoGP - GP Francia 2018 : sarà fuga Mondiale per Marc Marquez? Andrea Dovizioso può impedirglielo : sarà una gara delicatissima e ricca di colpi di scena quella che ci attende oggi a Le Mans. Il GP di Francia promette di essere uno spartiacque importante per il Mondiale MotoGP. Johann Zarco non è più una sorpresa e davanti al suo pubblico è riuscito a conquistare la pole position. Marc Marquez è lì in agguato, secondo, con tutti gli altri ad inseguire. CHE LOTTA – Sono diversi i piloti che possono giocarsi qualcosa di importante qui. ...

MotoGP - Dovizioso alla Ducati per altri due anni : ''E ora vinciamo il Mondiale'' : LE MANS , Francia, - 'Contento. Orgoglioso. Vengo da una stagione strepitosa ma voglio - vogliamo - dare di più: il matrimonio continua, abbiamo 3 stagioni davanti e ora tutto dipende da noi'. Andrea ...

MotoGP - Valentino Rossi : “Voglio il decimo Mondiale! Ultimo assalto nel 2020. Con Marquez? Gli ho detto quello che penso” : Valentino Rossi sta faticando in questo avvio di stagione ma cerca di non perdere l’ottimismo e crede ancora nell’impresa di poter vincere il decimo Mondiale della sua sfavillante carriera. Lo ha ribadito in un’intervista rilasciata alla televisione britannica BT: “So che è difficile, ma voglio provare a vincere il decimo titolo. Si devono affrontare delle sfide difficili e molto dipende dallo stato della moto. quello che ...

MotoGP - presente e futuro della MotoGP per Corrado Cecchinelli - direttore della tecnologia del Motomondiale : ... che moto vedremo nei prossimi 10-15 anni? È una domanda molto difficile, ed anche di più perché la MotoGP, come ogni sport tecnologico, non è un ambiente libero ed incondizionato, come ad esempio ...

MotoGP - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...

MotoGP - Marc Marquez ha già vinto il Mondiale? Superiorità netta e avversari già lontani in classifica : In un colpo solo Marc Marquez vince il Gran Premo di Spagna e torna in vetta alla classifica del Mondiale 2018. Non solo, il Cabroncito passa da -1 nei confronti di Andrea Dovizioso addirittura a +24, nel breve volgere di pochi minuti. Un balzo in avanti incredibile ed inaspettato che deve assolutamente spaventare tutto il resto del lotto. Se, infatti, già prima lo spagnolo era il grande favorito di questo Mondiale, dopo questo fine settimana ...

MotoGP - Yamaha non all’altezza di Valentino Rossi! Moto inguidabile - il Mondiale è già un’utopia : Valentino Rossi è in crisi in questo avvio di Mondiale MotoGP, il Dottore sta avendo delle difficoltà importanti con la sua Yamaha, questa Moto non è all’altezza della situazione e lottare per il Mondiale sembra una vera e propria utopia. Il centauro di Tavullia ha sì concluso al quinto posto il GP di Spagna ma a causa dell’incidente che ha coinvolto Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso e Dani Pedrosa senza dimenticarsi delle cadute di ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze ...