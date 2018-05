MotoGp – Marquez è una freccia nel warm up di Le Mans | due italiani dopo di lui | i tempi

MotoGp - GP Francia 2018 : sarà fuga Mondiale per Marc Marquez? Andrea Dovizioso può impedirglielo : sarà una gara delicatissima e ricca di colpi di scena quella che ci attende oggi a Le Mans. Il GP di Francia promette di essere uno spartiacque importante per il Mondiale MotoGP. Johann Zarco non è più una sorpresa e davanti al suo pubblico è riuscito a conquistare la pole position. Marc Marquez è lì in agguato, secondo, con tutti gli altri ad inseguire. CHE LOTTA – Sono diversi i piloti che possono giocarsi qualcosa di importante qui. ...

MotoGp – Iannone si propone come compagno di Marquez in Honda : il commento social di Andrea è esilarante [FOTO] : Andrea Iannone si propone sui social come prossimo compagno di squadra di Marc Marquez in Honda Il mercato piloti è uno degli argomenti più chiacchierati nel paddock della MotoGp. Ieri la Ducati ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Andrea Dovizioso, quindi adesso la Honda deve decidere del futuro della moto attualmente guidata da Dani Pedrosa. Il team giapponese infatti sembra aver fatto un’offerta al forlivese della Ducati, ma ...

MotoGp - Marquez snobba Zarco e si concentra su… Dovizioso : “sarà lui il pilota più pericoloso” : Marc Marquez ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gp di Le Mans, sottolineando però di temere più Dovizioso di Zarco Quarta pole position per Johann Zarco, ma quella di Le Mans è certamente la più bella di tutte essendo arrivata davanti al proprio pubblico. AFP/LaPresse Il francese della Tech 3 beffa Marc Marquez proprio nel finale, costringendolo ad accontentarsi del secondo posto dopo aver tentato il tutto per tutto nell’ultimo ...

MotoGp – Zarco emozionato - Marquez impotente e Petrucci esaltato : le sensazioni dei primi tre nel parco chiuso : Johann Zarco, Marc Marquez e Danilo Petrucci hanno espresso le proprie sensazioni dopo le qualifiche del Gp di Le Mans Quarta pole position per Johann Zarco, ma quella di Le Mans è certamente la più bella di tutte essendo arrivata davanti al proprio pubblico. AFP/LaPresse Il francese della Tech 3 beffa Marc Marquez proprio nel finale, costringendolo ad accontentarsi del secondo posto dopo aver tentato il tutto per tutto nell’ultimo giro a ...

MotoGp - GP Francia 2018 : qualifiche. Johann Zarco profeta in patria! Pole straordinaria davanti a Marquez e Petrucci - nono Rossi : Johann Zarco centra una Pole position straordinaria nel Gran Premio di Francia della MotoGP 2018 e viene eletto come “profeta in patria” dato che si corre sul tracciato di Le Mans. Il francese del team Yamaha Tech3, infatti, stampa un impressionante 1:31.185 e stacca Marc Marquez (Honda) di 108 millesimi ed il nostro Danilo Petrucci (Ducati Pramac) di 196. Giro straordinario, dunque, per il padrone di casa che conferma di essere ...

MotoGp - Francia : terze libere a Vinales - poi Marquez e Valentino : Maverick Vinales su Yamaha è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del gran premio di Francia di MotoGp con il tempo di 1'31?619. Alle sue spalle Marc Marquez su Honda , 1'31?774, e ...

MotoGp - Francia : nelle terze libere di Le Mans le Yamaha braccano Marquez : LE Mans - Le Yamaha circondano Marquez e tengono dietro la coppia Ducati, mentre dai primi 10 - e dunque costretti alle Q1, le qualifiche dei peggiori - sono fuori gli altri della Honda , Crutchlow, ...

LIVE MotoGp - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Maverick Vinales il più veloce - ma Marquez e Rossi sono vicini : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia 2018, quinta prova del Mondiale di MotoGP : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle 9.55. ...

MotoGp – Terminate le Fp3 a Le Mans : Vinales beffa Marquez sul finale - che spettacolo la Yamaha in Fancia [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti al termine della terza sessione di prove libere del Gp di Francia Pista di Le Mans infuocata questa mattina nella terza sessione di prove libere del Gp di Francia di MotoGp. I piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo a caccia del pass per le Q2 di questo pomeriggio. Una sessione positivissima per la Yamaha che piazza Maverick Vinales davanti a tutti: lo spagnolo ha beffato sul finale il ...