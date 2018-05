MotoGP | GP Italia 2018 | programma | orari e tv Tra due settimane si gareggia al Mugello

oasport

(Di domenica 20 maggio 2018) Archiviato il GP di Francia, il Motomondiale è pronto per spostarsi in. Al, tra due, andrà in scena il primo appuntamento delle due ruote sul suolono. Il circuito toscano è pronto a regalare, come ogni anno, un grande spettacolo. Non solo in pista, ma anche sulle tribune, che saranno coloratissime e caldissime, con tanti tifosi assiepati in ogni dove per sostenere i loro beniamini. Il weekend del GP d’comincerà venerdì 1° giugno con le prove libere, proseguirà il sabato con le qualifiche e terminerà domenica con le gare. Tutta la tre giorni sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky SportHD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà qualifiche e gare in differita (palinsesto non ancora comunicato). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di prove libere, qualifiche e gare delle tre classi. Il ...