MotoGP Francia 2018 | Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e differita Tv8

MotoGP in tv - GP Francia 2018 : orari e programma. La guida completa su Sky e TV8 : Sarà una domenica di grande battaglia a Le Mans. Nel GP di Francia di MotoGP sarà Johann Zarco a partire dalla pole position, proprio nella gara di casa. Accanto a lui, però, ci sarà Marc Marquez, leader del Mondiale e favoritissimo per il titolo. Andrea Dovizioso deve rincorrere, dalla seconda fila insieme al compagno di squadra Jorge Lorenzo. Ancora più indietro, invece, Valentino Rossi: la Yamaha sta continuando a palesare gli stessi problemi ...

Dopo un sabato ad alta tensione e sul filo dei millesimi, è tempo delle gare per il Gran Premio di Francia 2018. Le tre classi, infatti, scendono in pista per vedere chi sarà il campione a Le Mans, in tre corse che appaiono quanto mai imprevedibili. In MotoGP (alle ore 14.00) scatterà davanti a Tutti il padrone di casa Johann Zarco, ma Marc Marquez e Andrea Dovizioso sembrano i due grandi candidati alla vittoria finale. La Yamaha, infatti, ha ...

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD domenica 20 maggio ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up, diretta ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up, ...

MotoGP - GP Francia : Johann Zarco a Le Mans conquista la pole più bella : La voleva più di ogni altra cosa al mondo: è la quarta pole della carriera di Johann Zarco, uno abituato spesso a partire dalla prima fila, ma essere lì davanti a tutti nel Gran Premio di casa è un'emozione che neanche lui pensava ...

MotoGP - GP Francia 2018 : gara (domenica 20 maggio). Orario d’inizio e come vederla in tv e diretta streaming : Il GP di Francia sarà un appuntamento cruciale per la stagione MotoGP. Marc Marquez sta per prendere il largo nella classifica iridata, dopo i trionfi di Austin e Jerez. Tocca principalmente ad Andrea Dovizioso evitare la fuga dello spagnolo, su un tracciato poco gradito al pilota catalano. La Ducati, però, troppe volte fin qui ha corso in difesa e necessita di un cambio di rotta. Chi, invece, è favorita sul circuito francese è la Yamaha: sarà ...

MotoGP - GP Francia : Cal Crutchlow in ospedale dopo la caduta nelle qualifiche : Giornata all'insegna delle cadute per la MotoGP. dopo quelle nelle qualifiche della Moto3 anche nella top-class molti piloti vanno in terra alla ricerca del miglior tempo. La più spettacolare è ...

MotoGP Francia - Dovizioso : "Messi bene per la gara" : Il ducatista dopo il 5° posto in qualifica: "Ho avuto il braccino corto, ma la seconda fila va bene"

MotoGP – Zarco in pole position davanti al suo pubblico : la griglia di partenza del Gp di Francia : Johann Zarco in prima fila, alle spalle del francese della Tech3 Marquez e Petrucci: la griglia di partenza del Gp di Francia Johann Zarco alza le braccia al cielo e impenna per la gioia di una pole position speciale. Il francese della Tech3 è il poleman del Gp di Francia: sul circuito di Le Mans il francese è stato il più veloce nelle qualifiche di questo pomeriggio davanti al suo pubblico. Si deve accontentare del secondo posto il campione del ...