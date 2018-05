MotoGP Ancora Marquez-Dovizioso nel warm up di Le Mans

Diretta MotoGP / Streaming video SKY - prove libere FP2 live : Marquez ancora veloce! (GP Francia 2018 Le Mans) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Francia 2018 Le Mans: cronaca e tempi delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 18 maggio).(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:13:00 GMT)

MotoGP - Petrucci preoccupato : “ci manca ancora un po’ per lottare per il vertice. Futuro? Non dipende da me” : Danilo Petrucci abbastanza deluso in conferenza stampa per aver perso il podio a Jerez, il pilota della Pramac poi non ha voluto sbilanciarsi sul suo futuro Archiviati i test svolti a Jerez, la MotoGp torna in pista per il Gp di Francia, in programma sul circuito di Le Mans. Dopo la vittoria ottenuta in Spagna, Marc Marquez va a caccia del tris in questa stagione per allungare il proprio vantaggio nella classifica piloti. LaPresse/Alessandro La ...

MotoGP - GP Spagna 2018. Valentino Rossi : “Con le temperature basse soffriamo di meno. Honda ancora più forte del 2017” : Sesto nelle prove libere 1, nono nelle prove libere 2. Un inizio di week-end non eccezionale per Valentino Rossi nel GP di Spagna in quel di Jerez. Il Dottore non sta attraversando un periodo molto semplice: tantissime polemiche al di fuori della pista, prestazioni non eccellenti in gara. C’è bisogno di svoltare, di una performance importante per riscattarsi. “È stata una giornata difficile, soprattutto nel pomeriggio. Stamattina ...

MotoGP - Mondiale 2018 : il borsino dei favoriti. Marc Marquez impressiona - Valentino Rossi ancora in corsa : Non è passato nemmeno un sesto del campionato della MotoGP 2018, per cui siamo ancora solamente nel primo scorcio di una stagione che ci proporrà altri 16 Gran Premi, ma si può iniziare a dare uno sguardo alla classifica generale, per valutare quali saranno i favoriti in ottica titolo iridato e chi, già oggi, sarà costretto a rincorrere senza poter più commettere errori. Dopo il quinto posto conquistato ad Austin è Andrea Dovizioso a guardare ...

MotoGP Risultati gara Austin : è ancora la pista di Márquez! : La gara di Austin ha decretato il suo podio. Con Márquez, vi sono saliti anche Viñales e Iannone, quest’ultimo al primo successo con la Suzuki Un Marc Márquez in gran forma dopo le libere e le qualifiche di Austin e una pista che gli sorride da sempre: lo spagnolo riuscirà a confermare, per il sesto anno consecutivo, il primo posto al termine della gara? Temperatura più alta rispetto ai giorni precedenti e, in agguato, il rischio che ...

MotoGP Austin 2018 - vince ancora Marquez. Classifica aggiornata : E' il sesto trionfo di fila negli Usa. Secondo Vinales, primo podio di Iannone con la Suzuki. Quarto Rossi, poi Dovizioso Motogp Austin 2018, Marquez perde la pole. La griglia di partenza Motogp ...

MotoGP Usa - Valentino Rossi : «Ho ancora margine per migliorare» : AUSTIN - Valentino Rossi nel primo giorno di prove libere sul circuito di Austin, in Texas, ha fatto registrare il secondo tempo dietro al grande rivale Marc Marquez: ' Il primo turno è andato ...

MotoGP Argentina - nelle Libere 3 comanda ancora Marquez - Rossi è 11° : TERMAS DE RIO HONDO - Marc Marquez si conferma il più veloce anche sull'insidiosa pista delle Libere 3. Il pilota spagnolo ha messo a segno il miglior tempo a 1:48.896. Oggi i piloti sono stati ...

MotoGP : il matrimonio Dovizioso-Ducati? Le posizioni sono ancora distanti : “Perché non ho ancora rinnovato con Ducati? Lo chiedete alla persona sbagliata! In Ducati avranno i loro motivi, non saprei in che modo rispondere. Normalmente sono sempre trasparente e dico sempre quello che penso. Al momento non posso. Parlerò quando sarà presa una decisione a riguardo. Ognuno ha in testa quella che per lui è la cosa più giusta. Io ho le mie idee e le mie visioni delle cose. I matrimoni si fanno insieme. Quando sarà il ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : sarà ancora Andrea Dovizioso contro Marc Marquez. Valentino Rossi può fare da terzo incomodo : Secondo round del Mondiale MotoGP, in Argentina, a Termas de Río Hondo. La stagione 2018 si è aperta così come si era conclusa quella scorsa, con Andrea Dovizioso e Marc Marquez protagonisti di un duello serrato, vinto in Qatar dal pilota della Ducati. Si riparte da qui, dai due duellanti e da un Valentino Rossi pronto ad inserirsi, con tutti gli altri a caccia di risposte. Dovizioso VS. MARQUEZ – Andrea non ha buoni ricordi in Argentina. ...

MotoGP - Valentino Rossi : 'Non siamo ancora a livello di Ducati e Honda. Dovizioso? Siamo molto simili' : Il 9 volte iridato ha poi parlato di un altro grande dello sport italiano, Gigi Buffon 'Deve continuare assolutamente. Se ha voglia. Penso che lui lo sappia se può essere ancora al top. Secondo me dà ...

MotoGP - Valentino Rossi : 'Mi carica essere ancora al top. Dovizioso è un super vincente' : Hamilton e la Ferrari Alla domanda se il campione del mondo in carica della F1, sia il "Rossi" delle quattro ruote, Valentino non ha dubbi: "Può essere. Come persona lo vedo diverso, gli piacciono ...

MotoGP. Ducati - ecco perché Dovizioso non ha ancora rinnovato il contratto : Una firma che non arriva. La Ducati è l'unico dei tre top team a non aver confermato almeno uno dei due piloti. In molti si chiedono perché la casa di Borgo Panigale, anche alla luce della vittoria in ...

MotoGP 2018 - Dovi-show in Qatar. Rossi ancora sul podio : In Qatar ha vinto Andrea Dovizioso, autore di un finale di gara strepitoso in cui ha resistito all'attacco del campione del mondo in carica Marc Marquez, secondo. Valentino Rossi è terzo dopo l'...