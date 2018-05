Motocross | GP Germania 2018 | Jeffrey Herlings trionfa anche in gara-2 Antonio Cairoli

LIVE Motocross - GP Germania MXGP 2018 in DIRETTA : Herlings domina anche gara-2. Cairoli chiude in quinta posizione : Tutto pronto a Teuschenthal per il Gran Premio di Germania della MXGP. Sul 1540 metri del tracciato tedesco vivremo le due manche che, con molta probabilità riproporranno l’eterna sfida tra il leader della classifica generale, Jeffrey Herlings, ed il nostro Tony Cairoli. I due contendenti sono divisi da 29 (quindi ormai più di una gara) e per il nostro portacolori è tempo di porre fine al dominio del giovane rivale olandese. L’inizio ...

Motocross - GP Germania 2018 : Jeffrey Herlings domina a Teutschenthal in gara-1. Opaco sesto posto per Antonio Cairoli : ... dando un po' di spettacolo ad una gara-1 priva di contenuti mentre, in ripresa, il pilota francese della Yamaha Romain Febvre , campione del mondo 2015, in quarta posizione. Un lungo duello è stato, ...

Motocross - GP Germania 2018 : Jeffrey Herlings domina a Teutschenthal in gara-1. Opaco sesto posto per Antonio Cairoli : E’ inarrestabile Jeffrey Herlings, in sella alla KTM, nel Mondiale 2018 di MxGP. In gara-1, a Teutschenthal (Germania), l’olandese ha portato a casa l’undicesima vittoria di manche delle quindici disputate, nell’ottavo round iridato. Un successo mai in discussione, confermando quanto già era emerso nel corso della Qualifying Race di ieri. Alle spalle dell’Olandese volante, un ottimo Tim Gajser che, in sella alla ...

Motocross - GP Germania 2018 : Kiara Fontanesi ancora seconda a Teutschental. Duncan vince anche gara-2 : Secondo manche a Teutschenthal (Germania) ed altro secondo posto per Kiara Fontanesi (Yamaha) nel terzo round del Mondiale 2018 di Motocross. La nostra portacolori si è dovuta accontentare della piazza d’onore, come nella run1 di ieri, preceduta dalla neozelandese Courtney Duncan (Yamaha), sempre più sola in vetta al campionato. La rider oceanica, con questo successo, è salita a quota 140 punti mentre la Fontanesi è in terza posizione (118 ...

Motocross - GP Germania MXGP 2018 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Il programma e gli orari di domenica 20 maggio : domenica 20 maggio si correrà il GP di Germania 2018, tappa valida per il Mondiale Motocross MXGP. Riflettori puntati sul tracciato di Teutschenthal dove Antonio Cairoli è chiamato a un pronto riscatto: deve assolutamente tornare alla vittoria se vuole provare a contrastare l’indemoniato Jeffrey Herlings, ormai staccato di 29 punti in classifica generale. Il Campione del Mondo in carica sta soffrendo la freschezza del pilota belga, ormai ...

Motocross - GP Germania 2018 : Kiara Fontanesi è seconda in gara-1 a Teutschenthal : E’ tornato protagonista in questo weekend il Mondiale femminile di Motocross, a Teutschenthal (Germania), per la terza tappa in calendario. Andate in archivio le prime due prove dell’annata (in Trentino ed in Portogallo), la nostra Kiara Fontanesi (Yamaha), campionessa del mondo in carica, era pronta a dare l’assalto alla rivale neozelandese Courtney Duncan (Yamaha), in vetta al campionato, nella gara-1 odierna. Le ottime ...

Motocross - GP Germania 2018 : Jeffrey Herlings cerca la fuga definitiva - ma a Teutschenthal Tony Cairoli è di casa : Nemmeno il tempo di una breve pausa che il Mondiale Motocross torna subito in pista, con l’ottava appuntamento della stagione 2018. MXGP e MX2 sbarcano, infatti, sul tracciato con fondale solido di Teutschenthal per il Gran Premio di Germania. Si riproporrà, dunque, ancora una volta, la emozionante sfida tra l’olandese Jeffrey Herlings che comanda la classifica generale, ed il nostro Tony Cairoli chiamato alla risposta per non vedere ...