Moto3 – Incredibile in Francia | Bezzecchi cade all’ultima curva | Di Giannantonio vince ma

(Di domenica 20 maggio 2018) Il rocambolesco Gran Premio didellafinisce male per DiAlbert Arenas Sul circuito Bugatti di Le Mans si è appena concluso il quinto appuntamento del mondiale di. Una gara caratterizzata da una lotta serrata per il podio tra Marco, Jorge Martin ed Enea Bastianini che cadono però prima di tagliare il traguardo. Il Gran Premio divede arrivare per primo al traguardo Fabio Diche però viene penalizzato di 3 secondi per aver tagliato alla9. Il pilota italiano deve rinunciare perciò alla sua prima vittoria di carriera. Sul primo gradino del podio sale lo spagnolo Albert Arenas. Secondo è Andrea Migno, terzo Marcos Ramirez. LaPresse/EFE L'articoloinall’ultima: Dima viene penalizzato SPORTFAIR.