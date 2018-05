Moto2 | Francia è ancora Italia | Bagnaia vince e allunga

Classifica Mondiale Moto2 - GP Francia 2018 : Francesco Bagnaia si porta a +25 su Oliveira. A bocca asciutta Baldassarri e Pasini : Francesco “Pecco” Bagnaia centra il terzo successo della sua stagione in Moto2 (e quinta nei cinque appuntamenti per i colori italiani) e allunga in Classifica generale a +25 sul portoghese Miguel Oliveira che oggi ha concluso in sesta posizione. Punti importanti per il duo spagnolo composto da Alex Marquez e Joan Mir, mentre “zero” pesanti per Lorenzo Baldassarri (che era secondo) e Mattia Pasini che perde la quartaa ...

Moto2 - “Pecco show” al Gp di Francia : Bagnaia domina Marquez : Moto2: la classifica del Gp di Francia vede Pecco Bagnaia al comando al termine di una gara dominata dal primo all’ultimo giro dal pilota italiano Moto2, che emozioni al Gp di Francia! Una gara davvero ricca di capovolgimenti e purtroppo anche di cadute che hanno coinvolto alcuni italiani. La giornata di Baldassarri ad esempio, è stata condizionata da una pericolosa caduta che lo ha costretto al ritiro. La moto è rimasta pericolosamente in ...

LIVE Moto2 - GP Francia 2018 in DIRETTA : nuovo duello in vista tra Bagnaia e Baldassarri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del GP di Francia. Si preannuncia un duello tutto italiano, tra Francesco Bagnaia e Lorenzo Baldassarri. Il primo partirà dalla pole position, per la prima volta in carriera. Un risultato raggiunto con un gran giro in qualifica che nessuno è stato in grado di migliorare. Pecco è il favorito per il titolo Mondiale, non solo perché è attualmente in testa, ma anche perché è stato fin qui ...

Moto2 - GP Francia : prima pole con record di Bagnaia : Pecco il tranquillo. Pecco il sornione, quando cala la visiera si trasforma nell'indemoniato pilota capace di frantumare il record della pista in qualifica. La sua prima pole in Moto2 arriva così, ...

Moto2 - GP Francia 2018 : qualifiche. Francesco Bagnaia in pole a Le Mans! Vierge e Baldassarri in prima fila : Francesco “Pecco” Bagnaia centra la sua prima pole in carriera in Moto2 e, quindi, domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Francia 2018. A Le Mans il portacolori dello Sky Racing VR46 team non ha lasciato scampo agli avversari, ha piazzato subito in apertura di qualifiche il suo 1:36.188 e nessuno è stato in grado minimamente di avvicinarsi. Al secondo posto, infatti, si è classificato lo spagnolo Xavi Vierge (Dynavolt) ...

LIVE Moto2 - GP Francia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Bagnaia a caccia della pole - che sfida con Alex Marquez : Si inizia a fare sul serio a Le Mans: è tempo delle qualifiche della Moto2! Sullo storico tracciato della Sarthe la classe mediana andrà a delineare la sua griglia di partenza, in quarantacinque minuti ad alta tensione sul filo dei millesimi. Il venerdì del Gran Premio di Francia ha fatto capire che ci sarà grandissimo equilibrio, sia per quanto riguarda la qualifica che la gara. I distacchi, infatti, sono stati minimi. Si annuncia una nuova ...

Moto2 - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Francesco Bagnaia il migliore davanti a Mir e Schrotter : Si riscatta Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing Team VR46) nel secondo turno delle prove libere del GP di Francia, quinta prova del Mondiale 2018 di Moto2. Caduto nelle PL1 di stamane, il centauro italiano ha saputo ripartire, svettando davanti a tutti con il crono di 1’37″082. Una prestazione solida quella del pilota piemontese, sempre più in feeling con la sua Kalex e tra i candidati alla vittoria questa domenica. Da ...

Moto2 - GP Francia 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Schrotter sorprende tutti - italiani in difficoltà : Marcel Schrotter sorprende tutti e chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale Moto2. Il tedesco, reduce dal settimo posto di Jerez, ha siglato un notevole 1:37.001 con cui è riuscito a mettere in fila tutti gli avversari. Il 25enne della Dynavolt Intact GP vanta 93 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Alex Marquez e 2 decimi sullo spagnolo Jorge Navarro che aveva faticato nelle prime ...

LIVE Moto2 - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale Moto2. I piloti avranno a disposizione due sessioni per trovare il giusto set-up sulle proprie moto e per trovare il migliore feeling con la pista di Le Mans. Gli italiani proveranno a essere grandi protagonisti anche in vita delle qualifiche e della gara di domenica. Francesco Bagnaia si presenta da leader della classifica generale, ...