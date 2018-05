Morte Giovanni Pace | funerali a Chieti nella cattedrale di San Giustino

Giro d’Italia 2018 - Giovanni Visconti : “Ho visto la Morte in faccia - l’ho scampata. Che incidente con l’ammiraglia della Groupama” : Giovanni Visconti è incappato purtroppo in un bruttissimo incidente durante la Caltanissetta-Etna, sesta tappa del Giro d’Italia 2018. Il siciliano ha infatti tamponato un’auto della Groupama e si è ferito come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: “Ho visto la morte in faccia“. Il 35enne ha riportato abrasioni e ferite su tutta la parte sinistra del corpo (spalla, gomito, anca, ginocchia, caviglia): “Si andava a ...

GIOVANNI MORO/ Figlio di Aldo Moro - gli studi e l’ipotesi sulla Morte del padre (Che tempo che fa) : GIOVANNI Moro non potrà mai dimenticare l'ultimo saluto al padre Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse quasi 40 anni fa. Oggi sarà ospite di Che tempo che fa. GIOVANNI Moro non potrà mai dimenticare l'ultimo saluto al padre Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse quasi 40 anni fa. Così come la lettera d'addio che lo statista italiano ha inviato ai familiari dopo aver realizzato che non potrà sopravvivere al sequestro. Dal punto di vista di ...

“La malattia? Rischiai di morire”. Giovanni Ciacci e il suo racconto inedito choc. Finora non aveva mai parlato di quello che ha passato anni fa - sfiorando addirittura la Morte. Adesso - però - ha deciso di confessare tutto. Cosa ha passato : Per la prima volta al settimanale Di Più, Giovanni Ciacci ha confessato della malattia che per anni lo ha fatto soffrire. Un disturbo che ha condotto il concorrente di Ballando con le Stelle quasi alla morte. Tutto è successo, spiega l’esperto di stile di Detto Fatto, dopo un grande dolore, quando l’uomo aveva 32 anni. Un dolore di cui Ciacci ha preferito non parlare ma che gli ha causato una forte depressione, sfociata poi in bulimia. ...

Lutto cittadino a Vittoria per la Morte di Giovanni Viola : Il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, ha dichiarato per la giornata di domani il Lutto cittadino per la morte del giovane Giovanni Viola.

Papa Luciani - giallo sulla Morte/ I misteriosi 33 giorni di Pontificato di Giovanni Paolo I (Quarto Grado) : Papa Luciani, giallo sulla morte: il mistero attorno ai 33 giorni di Pontificato di Giovanni Paolo I. Il suo fu un decesso naturale? Dubbi e ipotesi al vaglio di Quarto Grado.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:05:00 GMT)