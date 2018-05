MONDOVI' All' Agrario si è riscoperta l' agricoltura di ieri | patrimonio culturale da

Al via i lavori alla rete idrica del grande "traverso" di Mondovì : Già nel giugno 2016, infatti, "Mondo Acqua Spa" aveva portato a termine il cospicuo intervento del ponte della Madonnina , circa 60 mila euro di investimento a consuntivo, , sostituendo la condotta ...

Baseball : in Serie C bella vittoria esterna sul Mondovì per il Sanremo - la vetta si avvicina : Il Sanremo Baseball , la Serie C di Paternò e Angeloni, ha espugnato il campo di Mondovì chiudendo l'incontro al settimo inning con un secco 17-4 e riportandosi ai vertici della classifica del girone. ...

Maltempo - allerta nel Cuneese : scuole chiuse a Mondovì : scuole chiuse domani a Mondovì per l’allerta Maltempo. Lo ha deciso in via precauzionale l’amministrazione comunale, dopo che l’Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha aggiornato il bollettino meteo, che prevede ancora pioggia, con un peggioramento delle condizioni, nelle prossime 36 ore, e un livello 2 di criticità. A preoccupare sono soprattutto i corsi d’acqua. L'articolo Maltempo, allerta nel ...

Pallavolo Zambelli " Lpm Mondovì per le semifinali 2018 dei playoff A2 : stasera DIRETTA STREAMING : Pallavolo Zambelli " Lpm Mondovì per le semifinali 2018 dei playoff A2 " Chi non potrà assistere personalmente all'incontro, stasera 18 aprile a partire dalle ore 20.20 sul nostro giornale orvietosi.