Mondiali 2018 | lista dei convocati e rose delle 32 Nazionali presenti

Mondiali 2018 Russia - favola Gabriel Jesus : nel 2014 dipingeva strade - ora un murale solo per lui : ... maglia da calcio sempre indosso, piedi scalzi e un rullo in mano: l'attuale attaccante del City stava dipingendo un marciapiede per la Coppa del Mondo di casa, quella che poi sarebbe finita ...

Hockey - Mondiali 2018 : incredibile Svizzera! Fa fuori il Canada e vola in finale con la Svezia : Saranno Svezia e Svizzera a giocarsi la finale dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Un epilogo a sorpresa, non tanto per gli scandinavi, che comunque hanno regolato gli Stati Uniti con un secco 6-0, quanto per gli elvetici, che hanno proseguito la loro incredibile cavalcata eliminando il favoritissimo Canada in una semifinale da batticuore. Il successo della Svezia contro gli Stati Uniti è stato nettissimo, senza appello. Gli ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Giappone : c’è l’ex calciatore dell’Inter Nagatomo : Si presenta anche una delle squadre asiatiche in questo Mondiale 2018 in Russia, ovvero il Giappone. La Nazionale del Sol Levante, inserita nel gruppo H, esordirà il 19 giugno contro la Colombia, il 19 giugno, e se la vedrà contro il Senegal il 24 giugno e la Polonia il 28 giugno. Un girone in cui la selezione sudamericana è favorita mentre quella nipponica può giocarsi le proprie chance per la conquista del secondo posto, eventualmente. Tra i ...

Mondiali 2018 Russia : da tifoso a convocato - l'incredibile storia di Harry Maguire : Harry Maguire sarà una delle grandi novità dell'Inghilterra al prossimo Mondiale. Il difensore del Leicester è stato infatti inserito nella lista dei 23 giocatori presentata dal Ct Southgate in vista ...

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati della Russia : Akinfeev guida i padroni di casa : Stanislav Cherchesov, CT della Russia, ha diramato le pre-convocazioni per i Mondiali 2018 di calcio che giocheranno in casa dal 14 giugno al 15 luglio. I padroni di casa cercheranno di emozionare il proprio pubblico e di farsi largo nel torneo, la Nazionale non ha grandissime individualità di spicco ma è un buon gruppo che si affida soprattutto al portiere Akinfeev. Portieri: Akinfeev (CSKA), Gabulov (Club Brugge), Lunyov ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Portogallo : Cristiano Ronaldo la stella - ci sono Andrè Silva e Mario Rui : Fernando Santos, CT del Portogallo, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 di calcio che si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I Campioni d’Europa si affideranno naturalmente alla stella Cristiano Ronaldo ma non mancano le sorprese nella lista viste le assenze di Andrè Gomes, dell’interista Joao Cancelo e del laziale Nani. Tra i convocati anche Andrè Silva del Milan e Mario Rui del Napoli, confermato il ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati del Giappone : c’è Honda : Mondiali Russia 2018, sono stati resi noti oggi i convocati del Giappone per la kermesse russa che prenderà il via nel mese di giugno Il ct del Giappone, Akira Nishino, ha diramato la lista dei 27 giocatori pre-convocati in vista del mondiale che prenderà il via in Russia il mese prossimo. Due i calciatori che hanno militato in Serie A, si tratta di Yuto Nagatomo ex difensore dell’Inter e dell’ex centrocampista del Milan Keisuke ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali 2018 : i risultati dei quarti di finale. Impresa della Svizzera : Si è definito il tabellone delle semifinali ai Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Sui quattro match odierni c’è soltanto una grande sorpresa: l’Impresa della Svizzera con la Finlandia. Per il resto tutto secondo copione. Nella prima sessione una battaglia infinita tra Russia e Canada ha visto spuntarla i canadesi dopo i supplementari (5-4). Avanti per 2-0 con doppio powerplay, i ragazzi della Foglia d’Acero hanno ...

Mondiali Russia 2018 : le nazionali qualificate per continente. Europa e Sud America le più rappresentate. Tutte le squadre partecipanti : Ai Mondiali 2018 di calcio parteciperanno 32 nazionali provenienti dai tutti i Continenti. L’Europa sarà rappresentata da 14 squadre, praticamente metà del lotto. A seguire il SudAmerica e l’Africa con 5 formazioni a testa, 4 team difenderanno i colori dell’Asia mentre 3 terranno alta la bandiera del Nord-Centro America, l’Australia rappresenterà l’Oceania. Di seguito Tutte le nazionali qualificate alla rassegna ...

Mondiali Russia 2018 - i convocati della Francia : c’è Matuidi. Attesi Pogba e Griezmann : È una delle nazionali più attese ai Mondiali di calcio di Russia 2018: Didier Deschamps oggi ha tolto il velo alla sua Francia, annunciando la lista dei 23 convocati per la manifestazione iridata. Davvero molto poche le sorprese: presenti tutte le stelle, da Paul Pogba ad Antoine Griezmann, ieri vincitore dell’Europa League con il suo Atletico Madrid. Tra gli italiani al via Blaise Matuidi, perno del centrocampo della Juventus. I ...

Calendario Mondiali 2018 - gli orari e il programma di tutte le partite giorno per giorno. I gironi e il tabellone verso la finale : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Le migliori 32 squadre del Pianeta si sono qualificate all’evento sportivo più importante dell’anno, un appuntamento davvero imperdibile che sarà seguito da miliardi di persone. Si preannuncia una spettacolo che attirerà l’attenzione di miliardi di appassionati e spettatori in giro per il mondo, tutti pronti a sfidare per la propria Nazionale. ...

Mondiali 2018 Russia - la parabola di Götze : l'eroe dimenticato non convocato da Löw : Eroe ieri, dimenticato oggi. È questa la triste parabola di Mario Gotze, il cui nome non compare nemmeno nella lunga lista dei preconvocati di Löw dal quale poi nascerà il gruppo che in Russia ...