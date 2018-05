Blastingnews

: Il video del discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema - ilpost : Il video del discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema - ilpost : Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema - vincecamaggio : Molestie, il discorso di Asia Argento che ha scioccato Cannes -

(Di domenica 20 maggio 2018) Fino ad un anno fa Harvey Weinstein era il re di. Ogni primavera sbarcava al Festival per promuovere i film da lui prodotti, organizzava anteprime per i giornalisti, accompagnava le star in concorso e partecipava ai più importanti eventi mondani sulla Croisette. Ma in questa edizione tutto è cambiato: da quando, lo scorso autunno, è scoppiato lo scandalo dellesessuali, con decine di donne che hanno accusato il tycoon di abusi e violenze, il mondo del cinema ha voltato le spalle a quello che fino a pochi mesi prima era uno degli uomini più potenti del settore. Infatti anche la rassegna cinematografica, pur tra qualche imbarazzo, non poteva ignorare la rivoluzione in atto nel mondo dello spettacolo, in seguito alla nascita del movimento #MeToo. Una serata trionfale per l’Italia E se l’immagine delle donne di cinema che marciano insieme sul red carpet in occasione della ...