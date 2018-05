MILENA BERTOLINI Pronta a guidare la nazionale di calcio femminile ai mondiali Che

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Belgio 2-1. La gioia nelle parole di MILENA BERTOLINI - Manuela Girelli e Cecilia Salvai : L’Italia ha battuto il Belgio per 2-1 compiendo così un passo decisivo verso la qualificazione ai Mondiali di Calcio femminile : ora servirà una vittoria contro il Portogallo per staccare con una gara d’anticipo il pass per la rassegna iridata che nel 2019 verrà organizzata in Francia. Andiamo a scoprire le dichiarazioni di CT ed atlete dopo il triplice fischio finale. La prima a parlare a fine gara ai microfoni di Rai Sport, dopo un ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : MILENA BERTOLINI punta sul blocco della Juventus e del Brescia contro la Moldavia ed il Brescia : Ormai manca poco. La Nazionale Italiana di Calcio femminile è prossima a scendere in campo per il quinto e sesto incontro delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia. La compagine azzurra sfiderà, infatti, venerdì 6 aprile (ore 13 locali, 12 italiane) a Vadul lui Vodala la Moldavia e martedì 10 aprile (ore 18) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara il Belgio. Due match fondamentali per il pass iridato. Al momento le Azzurre sono in testa al ...