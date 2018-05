Milano | tra i gazebo M5s-Lega | divergenze su reddito di cittadinanza Ma su migranti e

Piano City Milano - una domenica tra classico e moderno - glamour e sociale - impegnato e giocoso. Chiude Capossela : Piano City Milano si apre all’alba anche domenica 18 maggio. L’appuntamento è alle 5 all’Idroscalo, con le melodie dell’ucraino Pol Solonar, in collaborazione con Circolo Magnolia. Tornando in città, alle 10.30 alla Triennale di Milano la produzione pianistica di Ligeti verrà eseguita dai giovani Pianisti Call for Young Performers, masterclass di Maria Grazia Bellocchio. In Fondazione Prada, invece, è in ...

Piano City Milano - il programma della domenica dall’alba al tramonto tra classico e moderno - glamour e sociale - impegnato e giocoso. Chiude Capossela : Piano City Milano si apre all’alba anche domenica 18 maggio. L’appuntamento è alle 5 all’Idroscalo, con le melodie dell’ucraino Pol Solonar, in collaborazione con Circolo Magnolia. Tornando in città, alle 10.30 alla Triennale di Milano la produzione pianistica di Ligeti verrà eseguita dai giovani Pianisti Call for Young Performers, masterclass di Maria Grazia Bellocchio. In Fondazione Prada, invece, è in ...

Milano - calci e schiaffi alla maestra del figlio : La donna accusa l'insegnante di aver "stretto per un braccio" e "graffiato" il bambino. L'Istituto smentisce

Lega-M5s - nei gazebo a Milano : “L’alleato non è granché - ma insieme 5 anni”. Ed entrambe le parti chiedono il premier : A Milano, come in tutta Italia, Lega e Movimento 5 stelle hanno allestito gazebo e banchetti dopo l’accordo per il nuovo esecutivo. I militanti hanno permesso ai cittadini di esprimere il proprio voto (favorevole o contrario) al contratto di governo, mentre i grillini hanno organizzato punti informativi (dato che gli iscritti hanno votato venerdì 18 maggio). “I 5 stelle? Non mi piacciono granché, ma è meglio di nulla” hanno ...

PGT Milano. PERIFERIE AL CENTRO - MOBILITÀ E VERDE DIFFUSI - CASE IN AFFITTO E QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO. PRIORITÀ E STRATEGIE PER LA ... : Altro obiettivo del piano è creare nuove opportunità di lavoro per i giovani e favorire la nascita di spazi per l'economia 4.0, accorpando in un'unica categoria produttivo, terziario, ricettivo e ...

Milano - il Comune registra il figlio di due mamme. Sala : “Avanti coi diritti”. Morelli (Lega) : “Un’assurdità” : “Milano è sempre stata alla testa del percorso sui diritti”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito della registrazione all’anagrafe di un bambino con due mamme. “Abbiamo voluto esaminare bene le questioni, perché il tema non si esaurisce con la registrazione di un bambino di due mamme, ma ci sono anche bambini nati all’estero sui quali ci possono essere più dubbi. Milano va avanti anche ...

Milano - madre prende a schiaffi la maestra del figlio : “L’aveva graffiato”. Ma la scuola smentisce : Una resa dei conti personale, a distanza di due settimane, per “quello che hai fatto a mio figlio”. Così una madre milanese di circa 40 anni ha motivato l’aggressione alla maestra di suo figlio, presa a schiaffi e pugni “perché – ha detto la donna a Il Giorno – aveva graffiato il mio bambino durante un’ora di supplenza lo scorso 4 maggio. Avrei voluto parlare con l’insegnante – ha aggiunto – ...

Milano - a scuola madre dà schiaffi e calci alla maestra del figlio : Una mamma quarantenne ha preso a "schiaffi" e a "calci" e ha tirato i capelli alla maestra che lo scorso 4 maggio, durante un'ora di supplenza nella classe del figlio di 8 anni, a dire della madre "...