Lavoro : Fit Cgil Milano proclama sciopero rider : Milano, 19 mag. (AdnKronos) – La Fit Cgil Milano proclama uno sciopero dei ‘rider’ per il prossimo 25 maggio, dopo che un fattorino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale giovedì scorso nel capoluogo lombardo. Lo sciopero, si spiega dalla Fit Cgil Milano, riguarda “tutti i lavoratori che consegnano merce e cibo mediante l’utilizzo di cicli e motocicli indipendentemente dalla forma contrattuale che li ...

Milano - rider perde gamba sotto al tram : “Colpa delle buche in strada” : Milano, rider perde gamba sotto al tram: “Colpa delle buche in strada” Milano, rider perde gamba sotto al tram: “Colpa delle buche in strada” Continua a leggere L'articolo Milano, rider perde gamba sotto al tram: “Colpa delle buche in strada” proviene da NewsGo.

Milano - rider perde gamba sotto al tram : 'Colpa delle buche in strada' : Caduto per strada, mezza gamba rimasta sotto a un tram. L'arto gli è stato amputato. Francesco Iennaco, 28 anni, di professione rider, racconto il terribile incidente che lo ha visto protagonista a ...

Milano : Just Eat - disponibili per verifiche su rider anche se non dipendente : Milano, 18 ,ag. (AdnKronos) - "Siamo sconvolti e profondamente dispiaciuti dalla notizia dell'incidente avvenuto ieri a Milano al fattorino di un ristorante partner della nostra piattaforma per le consegne a domicilio". Lo scrive in una nota Just Eat, la società di spedizione pasti per cui stava lav

Milano : Just Eat - disponibili per verifiche su rider anche se non dipendente : Milano, 18 ,ag. (AdnKronos) – “Siamo sconvolti e profondamente dispiaciuti dalla notizia dell’incidente avvenuto ieri a Milano al fattorino di un ristorante partner della nostra piattaforma per le consegne a domicilio”. Lo scrive in una nota Just Eat, la società di spedizione pasti per cui stava lavorando il rider rimasto gravemente ferito ieri sera in seguito a un incidente avvenuto a Milano.“Non ci sono parole per ...

Deliveroo - riders occupano sede di Milano. Sgomberata con l’arrivo della polizia : È durata poco l’occupazione da parte di una trentina di riders di Milano e Torino della sede di via Ettori Ponti a Milano della multinazionale delle consegne a domicilio. I manifestanti, arrivati sul posto, hanno ribadito le loro proteste, ribadite anche con uno sciopero, contro la novità a livello contrattuale decisa dall’azienda. Non più pagamenti con un fisso, ma a consegna. “Richieste davanti alle quali la dirigenza ha ...