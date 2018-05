Milano In estate Camp in Sardegna e a Roma

Milano : furti sui tappeti mobili stazione Centrale - arrestate quattro donne : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Borseggiavano turisti e viaggiatori bloccando il tappeto mobile della stazione Centrale di Milano. Il trucco non è sfuggito alla polizia: ieri, quattro ragazze – tre bosniache e una croata – tra i venti e i trent’anni, sono state arrestate per tentato furto aggravato in concorso dagli uomini in borghese della Polizia Ferroviaria in servizio alla Centrale, che hanno assistito alla scena. Tre ...

ARRIVA L'ESTATE ED E' IMPOSSIBILE ANNOIARSI NELL'OVEST Milano : FESTE - SAGRE IN CORSO : È organizzata dall'Amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio, con la collaborazione delle associazioni sportive Velo Sport Robecco e Brontolo Bike e della Pro Loco. Domenica 13 maggio 2018 si ...

Milano : un chilo di hashish in auto - arrestate 4 persone : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Quattro giovani fra i 19 e i 25 anni sono stati arrestati dalla polizia a Quarto Oggiaro, a Milano, e un minorenne è stato indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera in via Buzzati la polizia ha fermato l'auto su cui i cinque erano a

Milano - il sindaco in pressing : «Decisione sui Giochi entro l'estate» : «Se prima delle vacanze il governo che verrà non dovesse candidare una città i tempi diventano molto stretti». Il sindaco Beppe Sala torna sulla candidatura per i Giochi invernali del 2026. Qualsiasi ...

Olimpiadi : Sala - Milano c’è ma prima d’estate capire cosa fare (2) : (AdnKronos) - Intervistato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, Sala torna sul tema. "Io credo molto nei grandi eventi e penso che le Olimpiadi Invernali del 2026 andranno in Europa e non in America: premieranno una città europea". La candidatura di Milano è ancora solo una sorta di manif

Milano amica dei bambini : Estate 2018 - tutte le iniziative : Apriranno il 9 aprile le iscrizioni per i Centri estivi delle Scuole primarie e per le Case vacanza. Pubblicate sulla